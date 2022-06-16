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Der Spiegel: от скачков цен на энергоносители в ФРГ пострадало 70% компаний

16 июня, 12:36
Несмотря на то, что поставка газа в Германию еще не приостановлена, исследование выявило, что от энергетического кризиса уже пострадало несколько немецких компаний.

Если бы приостановка все же произошла, то проблема бы усугубилась еще больше.

RT сообщает, что институт рынка труда и профессиональных исследований (IAB) провел в мае опрос. По его данным 14% из почти 2 тысяч компаний сообщили, что вынуждены были сократить производство из-за событий, связанных со спецоперацией РФ на Украине. А скачки цен на газ негативно отразились на деятельности 70% компаний в Германии.

45% компаний повысили цены на свое производство, и еще 27% сообщили о скором повышении цен.

Авторы исследования опасаются, что риски газового эмбарго для экономики ФРГ будут высокими. 58% компаний не смогли найти альтернативу природному газу.

Если Россия приостановит поставки газа в Германию, около двух третей компаний, использующих природный газ, должны будут значительно сократить производство, а возможно и полностью прекратить работу.

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