Der Spiegel: от скачков цен на энергоносители в ФРГ пострадало 70% компаний

Если бы приостановка все же произошла, то проблема бы усугубилась еще больше.
RT сообщает, что институт рынка труда и профессиональных исследований (IAB) провел в мае опрос. По его данным 14% из почти 2 тысяч компаний сообщили, что вынуждены были сократить производство из-за событий, связанных со спецоперацией РФ на Украине. А скачки цен на газ негативно отразились на деятельности 70% компаний в Германии.
45% компаний повысили цены на свое производство, и еще 27% сообщили о скором повышении цен.
Авторы исследования опасаются, что риски газового эмбарго для экономики ФРГ будут высокими. 58% компаний не смогли найти альтернативу природному газу.
Если Россия приостановит поставки газа в Германию, около двух третей компаний, использующих природный газ, должны будут значительно сократить производство, а возможно и полностью прекратить работу.