Der Spiegel: от скачков цен на энергоносители в ФРГ пострадало 70% компаний

RT сообщает, что институт рынка труда и профессиональных исследований (IAB) провел в мае опрос. По его данным 14% из почти 2 тысяч компаний сообщили, что вынуждены были сократить производство из-за событий, связанных со спецоперацией РФ на Украине. А скачки цен на газ негативно отразились на деятельности 70% компаний в Германии.