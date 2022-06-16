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Часть омских детей-сирот по решению суда исключили из очереди на получение жилья

Часть омских детей-сирот по решению суда исключили из очереди на получение жилья

16 июня, 16:58
Фото: 1MI
Ранее они с трудом добивались возможности оказаться в этом списке.

Часть детей-сирот, которые находились в списках очередников на получение квартир, исключили из госпрограммы. Об этом они рассказали в соцсетях. Несостоявшимся собственникам жилья пришло соответствующее распоряжение министерства образования Омской области.

«То есть дети сироты перестали быть сиротами?! Или обрели родителей?» — написал автор поста в паблике "Инцидент Омск". 

В министерстве образования Омской области объяснили Городу55, почему так произошло. Такое решение принял Центральный районный суд. Речь идет о 18 омичах, которых включили в региональный список очередников уже после того, как им исполнилось 23 года. По закону в очередь нужно вставать с 18 до 23 лет. Для того чтобы сироты, не успевшие зарегистрироваться, попали в программу, в областном правительстве издали специальное распоряжение. Их включили в список в порядке обычной очереди.

Сироты обратились в суд, чтобы оспорить этот порядок и ускорить процесс получения квартиры. Однако судья приняла неожиданное решение.

«Суд установил, что ФЗ-159 „О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей“ на указанных граждан не распространяется. Суд им отказал в обеспечении жилым помещением и в связи с этим граждане исключены из списка на предоставление жилья», — пояснили в пресс-службе ведомства. 

Между тем в минобре добавили, что исключенные сироты могут обратиться в суд в частном порядке и попробовать доказать свое право на получение жилья. В случае положительного решения суда их готовы вернуть в очередь.

 

#Новости#Омская область#Жилье для детей сирот#Суд#Решение суда#Очередь на жилье
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