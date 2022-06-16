Часть омских детей-сирот по решению суда исключили из очереди на получение жилья

В министерстве образования Омской области объяснили Городу55, почему так произошло. Такое решение принял Центральный районный суд. Речь идет о 18 омичах, которых включили в региональный список очередников уже после того, как им исполнилось 23 года. По закону в очередь нужно вставать с 18 до 23 лет. Для того чтобы сироты, не успевшие зарегистрироваться, попали в программу, в областном правительстве издали специальное распоряжение. Их включили в список в порядке обычной очереди.