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Бурятия принимает Первую Байкальскую ассамблею музеев Дальнего Востока

Бурятия принимает Первую Байкальскую ассамблею музеев Дальнего Востока

16 июня, 19:00
С 15 по 18 июня столица Бурятии будет принимать I Байкальскую ассамблею музеев Дальнего Востока, инициатором и организатором которой выступил минкульт республики.

На мероприятие были приглашены ведущие специалисты как региональных, так и федеральных музеев. Об этом пишет mk.ru.

На прошедшей в первый день пленарной сессии «Культурный колониализм vs культурный федерализм» обсуждалось развитие культурной политики на региональном и федеральном уровнях.

В качестве почетных гостей на ассамблею прибыли заместитель полпреда президента РФ в ДФО Григорий Куранов, советник Владимира Путина по культуре и искусству Владимир Толстой, начальник департамента музеев и внешних связей Министерства культуры России Елена Харламова, глава Ассоциации музеев Дальнего Востока Виктор Шалай и председатель Ассоциации этнографических музеев России Юлия Купина.

Замглавы правительства Бурятии Баир Цыренов акцентировал внимание на роли музеев в патриотическом воспитании и сохранении исторической правды. Что крайне важно сегодня, когда противники России пытаются переписать историю. Приходя в музей, человек может увидеть, как все было столетия назад, прикоснуться к настоящей истории.

Музей, по словам Цыренова, — «базис и инструмент воспитания патриотизма и любви к Родине». Очень трудно переоценить роль проходящей в Улан-Удэ ассамблеи. Она должна повлиять на развитие музейного дела в целом и стать отправной точкой для проведения аналогичных мероприятиям по всей стране.

В рамках ассамблеи пройдут различные круглые столы. На них эксперты и гости мероприятия будут обсуждать развитие культурного туризма, привлечение волонтеров, создание единой музейной экосистемы, межмузейное партнерство и другие важные вопросы.

Данные темы позволят участникам форума выделить наиболее перспективные на данный момент векторы развития музейного дела.

 

 

 

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