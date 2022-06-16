Бурятия принимает Первую Байкальскую ассамблею музеев Дальнего Востока

Замглавы правительства Бурятии Баир Цыренов акцентировал внимание на роли музеев в патриотическом воспитании и сохранении исторической правды. Что крайне важно сегодня, когда противники России пытаются переписать историю. Приходя в музей, человек может увидеть, как все было столетия назад, прикоснуться к настоящей истории.