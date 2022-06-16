Бурятия принимает Первую Байкальскую ассамблею музеев Дальнего Востока

На мероприятие были приглашены ведущие специалисты как региональных, так и федеральных музеев. Об этом пишет mk.ru.
На прошедшей в первый день пленарной сессии «Культурный колониализм vs культурный федерализм» обсуждалось развитие культурной политики на региональном и федеральном уровнях.
В качестве почетных гостей на ассамблею прибыли заместитель полпреда президента РФ в ДФО Григорий Куранов, советник Владимира Путина по культуре и искусству Владимир Толстой, начальник департамента музеев и внешних связей Министерства культуры России Елена Харламова, глава Ассоциации музеев Дальнего Востока Виктор Шалай и председатель Ассоциации этнографических музеев России Юлия Купина.
Замглавы правительства Бурятии Баир Цыренов акцентировал внимание на роли музеев в патриотическом воспитании и сохранении исторической правды. Что крайне важно сегодня, когда противники России пытаются переписать историю. Приходя в музей, человек может увидеть, как все было столетия назад, прикоснуться к настоящей истории.
Музей, по словам Цыренова, — «базис и инструмент воспитания патриотизма и любви к Родине». Очень трудно переоценить роль проходящей в Улан-Удэ ассамблеи. Она должна повлиять на развитие музейного дела в целом и стать отправной точкой для проведения аналогичных мероприятиям по всей стране.
В рамках ассамблеи пройдут различные круглые столы. На них эксперты и гости мероприятия будут обсуждать развитие культурного туризма, привлечение волонтеров, создание единой музейной экосистемы, межмузейное партнерство и другие важные вопросы.
Данные темы позволят участникам форума выделить наиболее перспективные на данный момент векторы развития музейного дела.