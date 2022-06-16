Более 10 тысяч антироссийских санкций принято Западом

Pravda.Ru цитирует Захарову, которая уверена, США и страны-партнеры принимают данные решения, не разбираясь, против всех подряд. Согласно приведенной информации, западные лидеры одобрили более 10 тыс. санкций, ограничивающих РФ.
По мнению Марии Захаровой, удивительно не только огромное число санкций, а объясняющие их формулировки. Одна из них звучит: «За поддержку действий Российского государства». Именно в этом обвиняются граждане России.
Захарова рассказал, что в некоторых странах за проявление лояльности к нашей стране местных жителей запугивают денежными штрафами и особым вниманием со стороны спецслужб.