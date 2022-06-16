Бассейны в омских школах хотят развивать за счет инвестиционных программ

Сегодня, 16 июня, на комитете по финансово-бюджетным вопросам депутат Алексей Ложкин предложил поручить Контрольно-счетной палате проверить эффективность бассейнов. Эту идею прокомментировал его коллега Сергей Дроздов. По его словам, в первую очередь надо учитывать количество посещений, а не выручку спортивных учреждений.