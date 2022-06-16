Бассейны в омских школах хотят развивать за счет инвестиционных программ

Сегодня, 16 июня, на комитете по финансово-бюджетным вопросам депутат Алексей Ложкин предложил поручить Контрольно-счетной палате проверить эффективность бассейнов. Эту идею прокомментировал его коллега Сергей Дроздов. По его словам, в первую очередь надо учитывать количество посещений, а не выручку спортивных учреждений.
«Эффективность бассейнов заключается в том, сколько ребятишек занимается в бассейнах, сколько пожилых людей посетили группы здоровья, сколько спортсмены потренировались. Она не имеет отношения к финансовой составляющей. Нам нужно знать, сколько всего в городе бассейнов, сколько из них закрыты, а сколько работают», — сказал он.
На основании этих результатов планируется создать инвестиционную программу для поддержки школьных бассейнов.