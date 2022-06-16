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Бассейны в омских школах хотят развивать за счет инвестиционных программ

Бассейны в омских школах хотят развивать за счет инвестиционных программ

16 июня, 19:22
Фото: 1MI
Вопрос о состоянии школьных бассейнов подняли в Омском городском Совете.

Сегодня, 16 июня, на комитете по финансово-бюджетным вопросам депутат Алексей Ложкин предложил поручить Контрольно-счетной палате проверить эффективность бассейнов.  Эту идею прокомментировал его коллега Сергей Дроздов. По его словам, в первую очередь надо учитывать количество посещений, а не выручку спортивных учреждений. 

«Эффективность бассейнов заключается в том, сколько ребятишек занимается в бассейнах, сколько пожилых людей посетили группы здоровья, сколько спортсмены потренировались. Она не имеет отношения к финансовой составляющей. Нам нужно знать, сколько всего в городе бассейнов, сколько из них закрыты, а сколько работают», — сказал он.

На основании этих результатов планируется создать инвестиционную программу для поддержки школьных бассейнов. 

#Новости#Омск
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