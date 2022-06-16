Банк «Открытие» заключил на ПМЭФ-2022 важные соглашения о сотрудничестве

Руководство банка «Открытие» подписало на полях юбилейного, 25-го по счету Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022) несколько важных договоров, предусматривающих сотрудничество с ГК «МИЦ» и администрациями трех субъектов Российской Федерации.
Соглашение о сотрудничестве, заключенное банком «Открытие» с главой УК «ГК «МИЦ» Владимиром Третьяковым, предусматривает целый ряд приоритетных направлений совместной деятельности, сообщает spbdnevnik.ru. Среди них – реализация зарплатных проектов, финансирование проектов по возведению жилья, расчетное обслуживание, а также страхование всех потенциальных рисков.
Достигнутая договоренность дает возможность в значительной степени улучшить свои жилищные условия россиянам, проживающим в Подмосковье, считают в «Открытии».
Между главой правления банка Михаилом Задорновым и врио губернатора Томской области Владимиром Мазуром достигнута договоренность о расширении взаимовыгодного сотрудничества в рамках реализации тех концессионных проектов, которые предусматривают создание социальных объектов, а также различных объектов инфраструктуры.
Речь идет в данном случае о программах, направленных на финансирование возведения жилых домов, автотрасс и образовательных учреждений. Еще одно приоритетное направление предстоящей работы – развитие на территории Томской области малого и среднего предпринимательства.
По словам официальных представителей банка «Открытие», очень важная социальная задача на сегодняшний день – в значительной степени повысить общее качество финансовых услуг, а также их доступность не только для предпринимателей, но и для обычных граждан.
В рамках предстоящего взаимодействия с регионами Российской Федерации запланировано в числе прочего расширение зарплатных проектов среди организаций и предприятий, работающих в системе здравоохранения, а также в образовательной и культурной сферах.
Задорнов выразил уверенность в том, что благодаря такому комплексному подходу к дальнейшему сотрудничеству можно рассчитывать на эффективное социально-экономическое развитие Томской области и бизнеса банка «Открытие».
Мазур подчеркнул, в свою очередь, что у «Открытия» есть сегодня все компетенции, без которых невозможна успешная реализация важных социальных и инфраструктурных проектов. Многолетняя история эффективной деятельности банка обеспечила ему доверие со стороны клиентов, отметил он.
Подчеркнем, что Задорнов заключил также договор с Олегом Кувшинниковым, губернатором Вологодской области. Документом предусмотрены следующие четыре направления совместной деятельности: активное внедрение новых банковских сервисов, эффективное развитие зарплатных проектов, кредитование предпринимателей и финансирование проектов, предусматривающих строительство многоквартирных зданий.
С временно исполняющим обязанности губернатора Саратовской области Романом Бусаргиным подписала договор старший вице-президент «Открытия» Наталья Смирнова, курирующая блок продаж и обслуживания клиентов банковской организации. Она обратила внимание на то, что банк намерен не только существенно укреплять и эффективно развивать промышленный потенциал данного региона, но и предоставлять проживающим там россиянам широкий спектр услуг высокого качества.
«Саратовская область входит в десятку регионов – лидеров Приволжского федерального округа по производству продукции сельского хозяйства», – отметила Смирнова, указав на высокий потенциал для совместной плодотворной работы с региональными властями.
В обозримой перспективе специалисты «Открытия» намерены изучить варианты предоставления кредитов на реализацию промышленных проектов и масштабных программ, предусматривающих строительство инфраструктурных объектов в рамках схемы ГЧП/концессий, подытожила Смирнова.