Авария в центре, новое имя «Арены» и Mercedes Полежаева с молотка. Омск за день

Новость № 1. В серьезной аварии в центре Омска пострадали трое детей. Трагедия произошла около 15:40 на регулируемом пешеходном переходе в самом центре Омска, у здания горсовета. Водитель маршрутки не смог внятно объяснить Госавтоинспекции, почему под колесами микроавтобуса оказались трое школьников, которые переходили дорогу на зеленый сигнал светофора.