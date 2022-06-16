Авария в центре, новое имя «Арены» и Mercedes Полежаева с молотка. Омск за день

Новость № 1. В серьезной аварии в центре Омска пострадали трое детей. Трагедия произошла около 15:40 на регулируемом пешеходном переходе в самом центре Омска, у здания горсовета. Водитель маршрутки не смог внятно объяснить Госавтоинспекции, почему под колесами микроавтобуса оказались трое школьников, которые переходили дорогу на зеленый сигнал светофора.
Новость № 2. На Петербургском международном экономическом форуме представили новое название ледового дворца «Арена Омск». Новое имя появится на обновленном ледовом дворце.
Новость № 3. В Омске выставили на торги Mercedes 2011 года выпуска бывшего губернатора региона Леонида Полежаева. Этот дорогой по тем временам автомобиль купили за 6.6 млн рублей. Сейчас стоимость авто намного дешевле.