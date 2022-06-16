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Авария в центре, новое имя «Арены» и Mercedes Полежаева с молотка. Омск за день

Авария в центре, новое имя «Арены» и Mercedes Полежаева с молотка. Омск за день

17 июня, 00:06
Фото: 1MI
Четверг в Омске — версия Города55.

Новость № 1. В серьезной аварии в центре Омска пострадали трое детей. Трагедия произошла около 15:40 на регулируемом пешеходном переходе в самом центре Омска, у здания горсовета. Водитель маршрутки не смог внятно объяснить Госавтоинспекции, почему под колесами микроавтобуса оказались трое школьников, которые переходили дорогу на зеленый сигнал светофора.

За жизнь борются врачи. В центре Омска маршрутка сбила трех детей на «зебре»
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Новость № 2. На Петербургском международном экономическом форуме представили новое название ледового дворца «Арена Омск». Новое имя появится на обновленном ледовом дворце.

Озвучено новое название «Арены Омск»
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Новость № 3. В Омске выставили на торги Mercedes 2011 года выпуска бывшего губернатора региона Леонида Полежаева. Этот дорогой по тем временам автомобиль купили за 6.6 млн рублей. Сейчас стоимость авто намного дешевле.

В Омске выставили на продажу автомобиль бывшего губернатора Полежаева
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