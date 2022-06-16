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Абрамченко: На строительство восьми экотехнопарков направят 10 млрд рублей

Абрамченко: На строительство восьми экотехнопарков направят 10 млрд рублей

17 июня, 01:32
Фото: reo.ru

Абрамченко: На строительство восьми экотехнопарков направят 10 млрд рублей

В Новосибирской области появится экотехнопарк по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев проинформировал о том, что инвестиции в реализацию проекта эксперты оценили в сумму свыше миллиарда рублей.

На XXV Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) договор о сотрудничестве подписали глава Новосибирской области Андрей Травников и гендиректор РЭО Денис Буцаев в присутствии вице-премьера Виктории Абрамченко. Об этом сообщает 360tv.ru.

По словам Буцаева, соответствующая договоренность была достигнута в рамках реализации масштабного федерального проекта «Экономика замкнутого цикла». Соглашение ориентировано на строительство экотехнопарка, а также на стимулирование вовлечения в хозяйственный оборот отходов.

«Подписали соглашение о сотрудничестве с правительством Новосибирской области по созданию экопромышленного парка для развития инфраструктуры утилизации отходов, вторичных материальных ресурсов и вторичного сырья», — проинформировал Буцаев.

Точная сумма инвестиций в проект будет объявлена, по его словам, по результатам госэкспертизы.

Введение экопромышленного парка в эксплуатацию запланировано на конец осени 2024-го. Начало строительных работ намечено на второй квартал следующего года.

РЭО обязуется изучить все заявки резидентов на оказание поддержки проекту и создать управляющую компанию, которой предстоит взять на себя эксплуатацию экотехнопарка.

«Правительство выделит 10 миллиардов на проект по созданию в регионах восьми экотехнопарков. Эти предприятия обеспечат ежегодное вовлечение в оборот до 1,1 миллиона тонн вторичных ресурсов», — проинформировала Абрамченко.

Вице-премьер уточнила, что строительство экопромышленных парков запланировано на территориях следующих российских субъектов: Приморский, Ставропольский и Краснодарский края, Ленинградская, Нижегородская, Новосибирская, Челябинская области и Подмосковье.

Соблюдение прописанных в договорах сроков создания объектов будет находиться на особом контроле, заверила Абрамченко. Экономика замкнутого цикла предполагает в первую очередь существенное повышение качества жизни россиян, резюмировала вице-премьер.

#Экономика
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