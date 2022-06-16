Абрамченко: На строительство восьми экотехнопарков направят 10 млрд рублей

По словам Буцаева, соответствующая договоренность была достигнута в рамках реализации масштабного федерального проекта «Экономика замкнутого цикла». Соглашение ориентировано на строительство экотехнопарка, а также на стимулирование вовлечения в хозяйственный оборот отходов.