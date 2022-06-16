«20 главных событий России за 20 лет»: Экономический эффект ЧМ-2018 по футболу

В 2018 году Россия приняла главное футбольное мероприятие планеты — чемпионат мира по футболу. Значение этого события можно оценить хотя бы по количеству иностранных туристов, которые на время мундиаля приехали в Россию. Более двух миллионов человек посетили нашу страну в эти летние недели. Больше всего иностранных фанатов приехало их США, Колумбии, Перу, Аргентины, Бразилии, Южной Кореи, Японии, Саудовской Аравии, Ирана, Польши, Хорватии, Германии, Франции и Великобритании. Все эти люди жили в отелях, посещали не только футбол, но и музеи, кафе и рестораны, покупали сувениры, перемещались между городами, где проходили матчи. Это огромный поток денег, который дополнительно пришел в экономику России. Так по оценке Ассоциации туроператоров России, наша страна заработала на проведении чемпионата более 850 млрд рублей, что составляет около 1% внутреннего валового продукта.