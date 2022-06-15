Город55
ГлавноеВсе новости

В Свердловской области начнет работать огромная фабрика готовой еды

15 июня, 22:26
В городе Верхняя Пышма в будущем году начнут строить фабрику, которая будет ежесуточно производить 35 тонн готовой еды.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на «Коммерсант-Урал», как говорят данные сервиса СБИС, 10 процентов акций принадлежит совладельцу «Фабрики здорового питания» Юлии Багмут. Остальные - у гендиректора УГМК Андрея Козицына.

Ему Юлия около восьми месяцев назад предложил идею многофункционального завода и показала презентацию. В Москве на такие производства большой спрос, их уже 25 в российской столице. Она изучила опыт фабрик в Казани и Красноярске, которые открывались там к Универсиадам.

Как показывают предварительные подсчеты, строительство фабрики потребует два миллиарда рублей вложений. Там будут работать 360 человек. При фабрике откроется кафе сети пекарен «Хлеб & булки». В данный момент идет передача этого проекта на госэкспертизу.

Продукция фабрики прежде всего будет предназначена для свердловских ресторанов и гостиниц, но идут переговоры и с рядом крупных ритейлеров.

 

Подпишитесь
«Это противоестественно». Истфак ОмГУ хотят объединить с теологией и физкультурой
Вчера, 16:28
В омском воздухе нашли 10-кратное превышение вещества, вызывающего поражение легких
Вчера, 20:49
Попавшийся на взятке адвокату омский экс-полицейский все-таки получил реальный срок
Ранее приговор был отменен, а дело возвращено на дорасследование.
Вчера, 17:43
Стало известно, как пройдет распродажа в ИКЕА в Омске
Магазин больше не откроется в офлайн-формате.
Вчера, 12:56
Обвиненный в домогательствах к школьнице омский педагог преподавал робототехнику
Вчера, 14:42
В Омске на заседании оперштаба пересмотрят коронавирусные ограничения
В повестке оперштаба эпидемиологическая ситуация по заболеваемости.
Вчера, 19:18