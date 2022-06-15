В Свердловской области начнет работать огромная фабрика готовой еды

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на «Коммерсант-Урал», как говорят данные сервиса СБИС, 10 процентов акций принадлежит совладельцу «Фабрики здорового питания» Юлии Багмут. Остальные - у гендиректора УГМК Андрея Козицына.
Ему Юлия около восьми месяцев назад предложил идею многофункционального завода и показала презентацию. В Москве на такие производства большой спрос, их уже 25 в российской столице. Она изучила опыт фабрик в Казани и Красноярске, которые открывались там к Универсиадам.
Как показывают предварительные подсчеты, строительство фабрики потребует два миллиарда рублей вложений. Там будут работать 360 человек. При фабрике откроется кафе сети пекарен «Хлеб & булки». В данный момент идет передача этого проекта на госэкспертизу.
Продукция фабрики прежде всего будет предназначена для свердловских ресторанов и гостиниц, но идут переговоры и с рядом крупных ритейлеров.