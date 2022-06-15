В Свердловской области начнет работать огромная фабрика готовой еды

Ему Юлия около восьми месяцев назад предложил идею многофункционального завода и показала презентацию. В Москве на такие производства большой спрос, их уже 25 в российской столице. Она изучила опыт фабрик в Казани и Красноярске, которые открывались там к Универсиадам.