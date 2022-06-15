В России создается аналог зарубежной упаковки Tetra Pak

Она пояснила, что специалисты целлюлозно-бумажной промышленности проводят эксперимент, целью которого является замещение продуктовой упаковки иностранного производства. По словам Абрамченко, новый вариант хорошо известного всем тетрапака предполагается сделать “экологичным” - серым и непривычным на вид, но зато это будет наша упаковка, подытожила вице-премьер. Об этом пишет iz.ru.
Эксперимент по разработке собственной продуктовой упаковки осуществляется совместно с компанией по производству упаковки и бумаги “Монди” и производителями молочной продукции. Абрамченко заявила, что запуск российского варианта импортного тетрапака планируется уже в нынешнем году, и уже закуплены первые партии картона для его изготовления. Кроме того, по словам вице-премьера, уже можно даже приобрести вологодское молоко в такой упаковке.