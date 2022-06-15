В петербургском метро заметили гигантскую змею

Пассажиры зеленой ветки петербургского метро заметили в вагоне огромного удава, пишет 360tv.ru, ссылаясь на «Петербургский дневник». Рептилию сняли на видео и разместили запись в социальных сетях.
14 июня в метро в Санкт-Петербурге пассажиры обратили внимание на удава, который ползал по поручням в вагоне. По словам очевидцев, «пассажир» проехал до станции метро «Беговая». Окружающие не были напуганы таким соседством, равно как и рептилия — она вела себя спокойно.
Один из очевидцев выложил видеозапись поездки в метро с удавом в социальных сетях. В его аккаунте уже есть видеозаписи с другими пресмыкающимися.