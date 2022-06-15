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В петербургском метро заметили гигантскую змею

В петербургском метро заметили гигантскую змею

15 июня, 18:19
Фото: Медиахолдинг 1Mi
В вагоне метрополитена Санкт-Петербурга пассажиры обратили внимание на удава.

Пассажиры зеленой ветки петербургского метро заметили в вагоне огромного удава, пишет 360tv.ru, ссылаясь на «Петербургский дневник». Рептилию сняли на видео и разместили запись в социальных сетях.

14 июня в метро в Санкт-Петербурге пассажиры обратили внимание на удава, который ползал по поручням в вагоне. По словам очевидцев, «пассажир» проехал до станции метро «Беговая». Окружающие не были напуганы таким соседством, равно как и рептилия — она вела себя спокойно.

Один из очевидцев выложил видеозапись поездки в метро с удавом в социальных сетях. В его аккаунте уже есть видеозаписи с другими пресмыкающимися.

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