В петербургском метро заметили гигантскую змею

14 июня в метро в Санкт-Петербурге пассажиры обратили внимание на удава, который ползал по поручням в вагоне. По словам очевидцев, «пассажир» проехал до станции метро «Беговая». Окружающие не были напуганы таким соседством, равно как и рептилия — она вела себя спокойно.