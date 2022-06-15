В Netflix проведут кастинг на реалити-шоу «Игра в кальмара»

Призовой фонд реалити-шоу составит 4,56 млн долларов. Серия игр будет проводиться под названием Squid Game: The Challenge. Участие в ней смогут принять игроки, говорящие по-английски. Испытания будут проводиться в соответствии с правилами, о которых шла речь в сериале. Герои реалити-шоу будут принимать участие в играх с оригинальными правилами. Сервис Netflix уже объявил о старте кастинга.