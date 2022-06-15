В Netflix проведут кастинг на реалити-шоу «Игра в кальмара»

Южнокорейский сериал «Игра в кальмара», ставший телехитом, откроется в формате реалити-шоу, сообщает 360tv.ru со ссылкой на Deadline. Организатор реалити-шоу — сервис Netflix, планируется набрать 456 участников.
Призовой фонд реалити-шоу составит 4,56 млн долларов. Серия игр будет проводиться под названием Squid Game: The Challenge. Участие в ней смогут принять игроки, говорящие по-английски. Испытания будут проводиться в соответствии с правилами, о которых шла речь в сериале. Герои реалити-шоу будут принимать участие в играх с оригинальными правилами. Сервис Netflix уже объявил о старте кастинга.
Накануне в Netflix представили тизер второго сезона популярного сериала. В нем поклонники «Игры в кальмара» вновь встретятся с Соном Ки Хуном, главным гером, а также с вербовщиком и ведущим игры Хваном Ин Хо.