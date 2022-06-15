В Ленинградской области при поддержке РЭО построят 4 комплекса по переработке отходов



Гендиректор РЭО Денис Буцаев прокомментировал заключение договоренности с Невским экологическим оператором о запуске инициативы по строительству новых мусороперерабатывающих предприятий. Четыре таких комплекса, по которым РЭО пришли запросы на оказание мер поддержки, появятся в пределах Северной столицы и области. Суммарные возможности всех объектов по переработке мусора будут достигать 2 миллионов тонн в год. РЭО направит на реализацию данных инициатив 24 миллиарда рублей инвестиционных средств, полученных от выпуска облигационного займа Российского экологического оператора. Глава компании указывает, что заем по льготной ставке — около 6% — предоставляется на срок до 12 лет.