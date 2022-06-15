В Ленинградской области при поддержке РЭО построят 4 комплекса по переработке отходов

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» (РЭО) планирует инвестировать в реализацию данной инициативы 24 миллиарда рублей.
Как пишет tass.ru, соответствующий договор о строительстве был подписан 14 июня ППК «РЭО» и Невским экологическим оператором во время 25-го по счету, юбилейного Петербургского международного экономического форума.
Гендиректор РЭО Денис Буцаев прокомментировал заключение договоренности с Невским экологическим оператором о запуске инициативы по строительству новых мусороперерабатывающих предприятий. Четыре таких комплекса, по которым РЭО пришли запросы на оказание мер поддержки, появятся в пределах Северной столицы и области. Суммарные возможности всех объектов по переработке мусора будут достигать 2 миллионов тонн в год. РЭО направит на реализацию данных инициатив 24 миллиарда рублей инвестиционных средств, полученных от выпуска облигационного займа Российского экологического оператора. Глава компании указывает, что заем по льготной ставке — около 6% — предоставляется на срок до 12 лет.
Буцаев пообещал, что в регионе начнет строиться полноценная мусороперерабатывающая инфраструктура, благодаря которой будет решена проблема нехватки мощностей. По мере развития инфраструктуры появится возможность максимально извлекать из общего тоннажа собираемого мусора вторичное сырье и перерабатывать его, что вдвое уменьшит количество ТКО, отправляемых на захоронение на полигоны. Такая тенденция должна соответствовать плановым показателям федерального проекта на 2030 год.
Помимо этого, деятельность будет вестись в направлении развития рационального и ответственного обращения с ТКО, в том числе и касательно популяризации наиболее действенных практик сортировки и переработки мусора, а также информационного просвещения.