В Екатеринбурге задержан бывший заключенный, вероятно, убивший человека в парке

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на СУ СКР по региону, сейчас решается вопрос о его аресте.
Следователи считают, что именно этот человек, будучи пьяным, сначала начал избивать мужчину, который рыбачил в парке. А когда в происходящее вмешался прохожий, он убил его, ударив в шею, и скрылся с места убийства.
Задержать его помогли записи с камер видеонаблюдения и показания свидетелей. Свою роль сыграла и криминалистическая техника, а также то, что сотрудники полиции оперативно начали проверять всех судимых ранее за убийство. Оказалось, что подозреваемый в убийстве уже провел в колонии 15 лет. Задержанный уже допрошен и прошел проверку на полиграфе. Сейчас проводятся различные экспертизы.