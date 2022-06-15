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В Екатеринбурге задержан бывший заключенный, вероятно, убивший человека в парке

15 июня, 22:22
В Екатеринбурге задержан 43-летний мужчина, который, по версии следствия, убил человека в городском парке.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на СУ СКР по региону, сейчас решается вопрос о его аресте.

Следователи считают, что именно этот человек, будучи пьяным, сначала начал избивать мужчину, который рыбачил в парке. А когда в происходящее вмешался прохожий, он убил его, ударив в шею, и скрылся с места убийства.

Задержать его помогли записи с камер видеонаблюдения и показания свидетелей. Свою роль сыграла и криминалистическая техника, а также то, что сотрудники полиции оперативно начали проверять всех судимых ранее за убийство. Оказалось, что подозреваемый в убийстве уже провел в колонии 15 лет. Задержанный уже допрошен и прошел проверку на полиграфе. Сейчас проводятся различные экспертизы.




 

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