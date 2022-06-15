В Екатеринбурге задержан бывший заключенный, вероятно, убивший человека в парке

Задержать его помогли записи с камер видеонаблюдения и показания свидетелей. Свою роль сыграла и криминалистическая техника, а также то, что сотрудники полиции оперативно начали проверять всех судимых ранее за убийство. Оказалось, что подозреваемый в убийстве уже провел в колонии 15 лет. Задержанный уже допрошен и прошел проверку на полиграфе. Сейчас проводятся различные экспертизы.