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В Башкирии спасли троих детей, оказавшихся в змеином гнезде

15 июня, 22:25
В Республике Башкирия спасли трех девочек, наткнувшихся на логово змей.

Как сообщает fedpress.ru, в Нуримановском районе две девочки постарше и одна семи лет решили пройти через Красные скалы, чтобы спуститься на водоем. Но когда они возвращались обратно, на дороге оказалось логово змей. 

Не решаясь пройти через него, они позвонили в экстренные службы. Оперативно прибывшие спасатели Госкомитета по ЧС забрали детей из опасного места. 

После осмотра их врачами выяснилось, что в медицинской помощи они не нуждаются. Дети выслушали инструктаж, что нужно делать, если человек оказался в такой ситуации.

 

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