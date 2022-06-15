В Башкирии спасли троих детей, оказавшихся в змеином гнезде

Как сообщает fedpress.ru, в Нуримановском районе две девочки постарше и одна семи лет решили пройти через Красные скалы, чтобы спуститься на водоем. Но когда они возвращались обратно, на дороге оказалось логово змей.
Не решаясь пройти через него, они позвонили в экстренные службы. Оперативно прибывшие спасатели Госкомитета по ЧС забрали детей из опасного места.
После осмотра их врачами выяснилось, что в медицинской помощи они не нуждаются. Дети выслушали инструктаж, что нужно делать, если человек оказался в такой ситуации.