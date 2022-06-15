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«Уход» крупного завода, судьбоносное решение IKEA и грудь цвета хаки. Омск за день

«Уход» крупного завода, судьбоносное решение IKEA и грудь цвета хаки. Омск за день

16 июня, 00:01
Фото: 1MI
Среда в Омске — версия Города55.

Новость № 1. Крупный омский завод намеревается покинуть Омск. 30 июня планируется рассмотреть вопрос о перерегистрации промышленного гиганта в Москву. Наряду с этим в столицу планируют передать и полномочия генерального директора предприятия.

Омский радиозавод им. Попова захотели перерегистрировать в Москву
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Новость № 2. Тем временем международная компания по продаже товаров для дома «IKEA» приняла окончательное решение покинуть Россию. Об этом стало известно сегодня на общем собрании работников ИКЕА Индастри Тихвин. Судьбу четырех фабрик, оставшегося в России товара и работников решат в течение лета.

«IKEA» покидает Омск. Компания определилась с уходом из России
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Новость № 3. Похоже что омички нашли новый способ инвестирования денег. В последнее время врачи отмечают заметный интерес дам к силиконовой груди. Ждать или нет дефицита имплантов, что такое "Росгрудь" и другие силиконовые мифы в эксклюзивном материале Города55.

«Омички без груди не останутся». Хирург рассказал, стоит ли ждать дефицита имплантов
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#Новости#Омск
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