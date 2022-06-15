Российские власти выступили против турецкой операции в Сирии

В ходе переговоров по сирийскому вопросу в Казахстане Лаврентьев пояснил, что реализация планов Турции насчет военной операции на севере Сирии может привести к дестабилизации ситуации, нагнетанию напряженности и новому витку вооруженного противостояния в мире. Об этом пишет pravda.ru.
По его словам, Россия и далее будет рекомендовать турецким властям отказаться от военной операции. Спецпредставитель российского лидера также заявил, что Анкара вполне способна разрешить конфликтную ситуацию дипломатическими методами, а Москва готова оказать Турции любую поддержку в этом.