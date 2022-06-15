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Российские власти выступили против турецкой операции в Сирии

Российские власти выступили против турецкой операции в Сирии

15 июня, 21:11
Фото: pxhere.com
Специальный представитель президента Российской Федерации по Сирии Александр Лаврентьев обратился к правительству Турции с призывом урегулировать конфликт с курдскими формированиями мирным путем.

В ходе переговоров по сирийскому вопросу в Казахстане Лаврентьев пояснил, что реализация планов Турции насчет военной операции на севере Сирии может привести к дестабилизации ситуации, нагнетанию напряженности и новому витку вооруженного противостояния в мире. Об этом пишет pravda.ru.

По его словам, Россия и далее будет рекомендовать турецким властям отказаться от военной операции. Спецпредставитель российского лидера также заявил, что Анкара вполне способна разрешить конфликтную ситуацию дипломатическими методами, а Москва готова оказать Турции любую поддержку в этом.

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