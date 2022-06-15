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Работникам Центра медицины катастроф вручили благодарственные письма и грамоты

Работникам Центра медицины катастроф вручили благодарственные письма и грамоты

15 июня, 19:10
Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Омской области
Медиков поздравила первый заместитель министра здравоохранения Омской области Елена Шипилова.

Первый заместитель министра здравоохранения Омской области Елена Шипилова поздравила с наступающим Днем медицинского работника Центр медицины катастроф, а также вручила почетные грамоты и благодарственные письма.

В числе награжденных – провизор, медицинский психолог, врач-методист, фельдшер и медики выездных бригад центра. 

пресс-служба министерства здравоохранения Омской области

Напомним, омский ТЦМК в этом году отмечает юбилей – 30 лет со дня основания службы в нашем регионе. Неизменно омский центр медицины катастроф считается одним из лучших в стране, а работу его специалистов высоко оценивают на федеральном уровне. 

«Коллектив Омского территориального центра медицины катастроф – это специалисты высокого класса, чей труд связан с огромным риском. Вы не просто помогаете людям. Именно вы первыми прибываете на место происшествия, и от ваших действий зависит многое, а именно жизни людей. Поздравляю вас с наступающим Днем Медика и желаю вам здоровья, счастья, благополучия и спокойной службы», - отметила Елена Шипилова
#Новости#Омск
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