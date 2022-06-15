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Принят закон об упрощенной выдаче вида на жительство IT-специалистам из других стран

15 июня, 23:36
Госдума приняла закон об упрощенной выдаче иностранным IT-специалистам и их семьям из других стран вида на жительство в РФ.

На сайте Госдумы говорится, что на пленарном заседании был принят закон о возможности получить вид на жительство для работы на территории РФ в упрощенном порядке для иностранных специалистов, которые заняты в сфере информационных технологий, и членам их семей. Об этом пишет RT.

Речь идет о специалистах, которые работают в аккредитованных Минцифры российских IT-компаниях.

Ранее правительство утвердило дорожную карту по формированию дополнительных условий для развития IT-отрасли в РФ.

Второй пакет мер поддержки предполагает упрощение для IT-специалистов получения вида на жительства, льготной ипотеки и кредитования. 

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