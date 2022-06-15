Представитель Сбербанка рассказал, как обеспечивается безопасность клиентов

Но действие систем безопасности компании обеспечивает стабильную работу и защиту клиентов в условиях импортозамещения.
Как сообщает iz.ru со ссылкой на данные Кузнецова, сотрудники Сбербанка выявили наличие большого кол-центра, организованного мошенниками в Бердянске. Около 300 человек в течение каждого дня обзванивали пять тысяч абонентов базы численностью 20 миллионов телефонных номеров. За четыре месяца только Сберу удалось предотвратить ущерб на общую сумму в 108 миллионов рублей.
Сегодня от 80 до 90 процентов звонков приходит не от «сотрудников службы безопасности Сбербанка». Чаще мошенники звонят от имени сотрудников других крупных банков. И не исключено, что рекорд, который был установлен в минувшем году по количеству звонков такого рода, может быть перекрыт уже в течение третьего квартала.
Со стороны злоумышленников идет постоянный поиск новых вариантов, как заставить лишиться сбережений доверчивых людей. Их тактика совершенствуется по мере того, как клиенты понимают, что их пытаются обмануть.
Объем жульничества со стороны находящихся в российских местах лишения свободы на протяжении последней пары лет уменьшился в 10 раз. Крупных call-центров больше нет. На их место пришли большей частью мошенники-одиночки и этнические преступные группировки.
«Сегодня в фокусе нашего внимания находится борьба с дропперами», — уточнил Кузнецов. Это люди, которые занимаются незаконным обналичиванием денег для преступников, используя для этого банковские карты. В этом году сотрудники Сбера смогли заблокировать более 50 тысяч попыток, которые были связаны с выпуском карт-дропов. Всего на территории РФ может оказаться до полумиллиона дропперов.
Как свидетельствуют данные, представленные российским Центробанком, с 24 февраля по 12 апреля было зарегистрировано 265 крупных DDoS-атак, которым подверглись отечественные банки. Это в 22 раза больше, чем было в начале года. Только сотрудникам Сбера в I квартале удалось с успехом отбить 349 DDoS-атак. Это в 10 раз больше, чем в IV квартале минувшего года.
Помимо DDoS-атак, идет применение целевого фишинга и адресного общения. Только в марте число фишинговых атак на российские компании выросло в два раза.
По мнению Кузнецова, импортозамещение не сказывается негативно на безопасности Сбера и его клиентов. У банка есть современные многоуровневые средства защиты, чтобы полностью сделать безопасными свои системы. Более того, сотрудники Сбера могут помочь своим коллегам из других российских организаций, чтобы обеспечить защиту их данных на основе собственных эффективных решений.