Представитель Сбербанка рассказал, как обеспечивается безопасность клиентов

Сегодня от 80 до 90 процентов звонков приходит не от «сотрудников службы безопасности Сбербанка». Чаще мошенники звонят от имени сотрудников других крупных банков. И не исключено, что рекорд, который был установлен в минувшем году по количеству звонков такого рода, может быть перекрыт уже в течение третьего квартала.