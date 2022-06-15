Песков сообщил, что Лондон не обращался к Москве по поводу осужденных в ДНР британцев

RT сообщает, на вопрос были ли подобные обращения, Песков ответил: «Нет, не обращались». Он также отметил, что Лондону с этим вопросом стоит обращаться к властям той страны, суд которой и вынес приговор, а это, как известно, не Российская Федерация. Тем не менее, Песков подчеркнул готовность российской стороны выслушать обращение Лондона, если оно поступит.
Наемники из Британии – Шон Пиннер и Эйден Эслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим, которые воевали на стороне украинской армии, 9 июня были приговорены судом ДНР к высшей мере наказания – расстрелу.
Все трое осужденных заявили, что намерены обжаловать приговор суда.
Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков отметил, что иностранные наемники не могут претендовать на статус военнопленных, так как по МГП они не считаются комбатантами. А глава МИД РФ Лавров подчеркнул – данные преступления были совершены на территории ДНР и все процессы идут на основе их законодательства.