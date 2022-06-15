Песков сообщил, что Лондон не обращался к Москве по поводу осужденных в ДНР британцев

RT сообщает, на вопрос были ли подобные обращения, Песков ответил: «Нет, не обращались». Он также отметил, что Лондону с этим вопросом стоит обращаться к властям той страны, суд которой и вынес приговор, а это, как известно, не Российская Федерация. Тем не менее, Песков подчеркнул готовность российской стороны выслушать обращение Лондона, если оно поступит.