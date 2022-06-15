Город55
ГлавноеВсе новости

Песков сообщил, что Лондон не обращался к Москве по поводу осужденных в ДНР британцев

15 июня, 21:51
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москве не поступало никаких обращений от Лондона по вопросу об осужденных в ДНР британских наемниках.

RT сообщает, на вопрос были ли подобные обращения, Песков ответил: «Нет, не обращались». Он также отметил, что Лондону с этим вопросом стоит обращаться к властям той страны, суд которой и вынес приговор, а это, как известно, не Российская Федерация. Тем не менее, Песков подчеркнул готовность российской стороны выслушать обращение Лондона, если оно поступит.

Наемники из Британии –  Шон Пиннер и Эйден Эслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим, которые воевали на стороне украинской армии, 9 июня были приговорены судом ДНР к высшей мере наказания – расстрелу. 

Все трое осужденных заявили, что намерены обжаловать приговор суда. 

Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков отметил, что иностранные наемники не могут претендовать на статус военнопленных, так как по МГП они не считаются комбатантами. А глава МИД РФ Лавров подчеркнул – данные преступления были совершены на территории ДНР и все процессы идут на основе их законодательства.

Подпишитесь
«Это противоестественно». Истфак ОмГУ хотят объединить с теологией и физкультурой
Вчера, 16:28
В омском воздухе нашли 10-кратное превышение вещества, вызывающего поражение легких
Вчера, 20:49
Попавшийся на взятке адвокату омский экс-полицейский все-таки получил реальный срок
Ранее приговор был отменен, а дело возвращено на дорасследование.
Вчера, 17:43
Стало известно, как пройдет распродажа в ИКЕА в Омске
Магазин больше не откроется в офлайн-формате.
Вчера, 12:56
Обвиненный в домогательствах к школьнице омский педагог преподавал робототехнику
Вчера, 14:42
В Омске на заседании оперштаба пересмотрят коронавирусные ограничения
В повестке оперштаба эпидемиологическая ситуация по заболеваемости.
Вчера, 19:18