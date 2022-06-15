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Пермская ЦБК проводит ряд мероприятий по экопросвещению

Пермская ЦБК проводит ряд мероприятий по экопросвещению

15 июня, 15:56
Ежегодно в Перми группой предприятий ПЦБК в целях выполнения проекта «Экодесант» проводятся мероприятия по экопросвещению жителей на тему рационального использования ресурсов и раздельного сбора ТКО.

В компании рассказали, что за последнюю пятилетку участниками проекта стали более 600 предприятий, в их числе и ПАО «Сбербанк» в Пермском крае, где размещены контейнеры под макулатуру. Несколько дней назад для работников банка и их детей прошли лекция и мастер-класс. А в конце июня для них запланировано посещение современного производства ПЦБК. Об этом пишет properm.ru.

Отмечается, что одной из важнейших составляющих проекта «Экодесант» является проведение лекций, а также экологических уроков о пользе раздельного сбора мусора. Силами волонтеров такие мероприятия проводятся в учебных заведениях Прикамья, в компаниях-партнерах, а также на различных мероприятиях городского, регионального и федерального значения. Участие в них принимают жители всех возрастов.

По словам координатора «Экодесанта» Марии Гилевой, реализацией данного проекта занимаются уже в 13 регионах России — от Москвы до Забайкалья. Кроме того, она подчеркнула, что с момента запуска проекта жители Перми собрали в экобоксы ПЦБК свыше 308 тонн макулатуры.

«Такие контейнеры позволяют направлять больше полезного сырья на переработку, а не заполнять ею полигоны», — добавила координатор.

Сегодня контейнеры ПЦБК под макулатуру стоят во многих организациях профессионального образования и культуры, в офисах предприятий и в подъездах жилых домов. С сентября прошлого года компания устанавливает экобоксы для раздельного сбора мусора на территориях, прилегающих к жилым домам, чтобы больше жителей могли проявить свою экологическую культуру.

«Компания уже установила более 50 контейнеров в Мотовилихинском,  Орджоникидзевском, Кировском, а также Ленинском районах. На сегодняшний день у  „Экодесанта“ грандиозные планы, а именно: мы планируем увеличить число организаций-партнеров к 2023 году до одной тысячи. Кроме того, к празднованию юбилея краевой столицы мы установим еще 300 контейнеров для сбора макулатуры на придомовых территориях», — рассказал коммерческий директор ПЦБК, руководитель проекта «Экодесант» Игорь Синицын.

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