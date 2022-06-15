Пермская ЦБК проводит ряд мероприятий по экопросвещению

В компании рассказали, что за последнюю пятилетку участниками проекта стали более 600 предприятий, в их числе и ПАО «Сбербанк» в Пермском крае, где размещены контейнеры под макулатуру. Несколько дней назад для работников банка и их детей прошли лекция и мастер-класс. А в конце июня для них запланировано посещение современного производства ПЦБК. Об этом пишет properm.ru.