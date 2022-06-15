Город55
ГлавноеВсе новости
Отдельные полосы и ограничение скорости. В Омске введут правила для электросамокатов

Отдельные полосы и ограничение скорости. В Омске введут правила для электросамокатов

15 июня, 16:06
Фото: 1MI

В Омске готовят ограничения для электросамокатов

Вскоре будет определен статут транспортного средства.

На фоне резко возросшей популярности электросамокатов в Омске решили ввести для них новые ограничения, чтобы обезопасить пользователей и пешеходов. Как рассказал в интервью ГТРК «Иртыш» директор городского департамента транспорта Вадим Кормилец, предполагается выделить для самокатов отдельные полосы и ввести скоростные ограничения.

«Для безопасности нужно разделять водителей самокатов от пешеходов — так же, как мы отделяем пешеходов от транспортных средств — для движения разных потоков есть тротуары и проезжая часть», — пояснил Кормилец.

Он добавил, что фактически самокаты никак не закреплены в правилах дорожного движения, при этом ни являются полноценным транспортным средством. Вдобавок к этому скорость электросамокатов достаточно высока, и ее нужно ограничивать. Предполагается, что на дорогах общего пользования скорость самокатов должна быть ограничена до 5 км/ч, чтобы пользователи самокатов не использовали дороги для скоростного передвижения. В случае, если под самокаты все же выделят отдельные полосы, порог ограничения скорости будет выше.

Ранее сообщалось, что электросамокаты предлагается приравнять к нестационарным торговым объектам — в таком случае их можно будет выносить с участков, на которых самокаты размещены незаконно.

#Город#Самокаты в законе#Новости#Омская область#Вадим Кормилец#Самокат#Скорость#Ограничение#Ольга Акамова
Подпишитесь
«Это противоестественно». Истфак ОмГУ хотят объединить с теологией и физкультурой
Вчера, 16:28
В омском воздухе нашли 10-кратное превышение вещества, вызывающего поражение легких
Вчера, 20:49
Попавшийся на взятке адвокату омский экс-полицейский все-таки получил реальный срок
Ранее приговор был отменен, а дело возвращено на дорасследование.
Вчера, 17:43
Стало известно, как пройдет распродажа в ИКЕА в Омске
Магазин больше не откроется в офлайн-формате.
Вчера, 12:56
Обвиненный в домогательствах к школьнице омский педагог преподавал робототехнику
Вчера, 14:42
В Омске на заседании оперштаба пересмотрят коронавирусные ограничения
В повестке оперштаба эпидемиологическая ситуация по заболеваемости.
Вчера, 19:18