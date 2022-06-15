Отдельные полосы и ограничение скорости. В Омске введут правила для электросамокатов

На фоне резко возросшей популярности электросамокатов в Омске решили ввести для них новые ограничения, чтобы обезопасить пользователей и пешеходов. Как рассказал в интервью ГТРК «Иртыш» директор городского департамента транспорта Вадим Кормилец, предполагается выделить для самокатов отдельные полосы и ввести скоростные ограничения.
«Для безопасности нужно разделять водителей самокатов от пешеходов — так же, как мы отделяем пешеходов от транспортных средств — для движения разных потоков есть тротуары и проезжая часть», — пояснил Кормилец.
Он добавил, что фактически самокаты никак не закреплены в правилах дорожного движения, при этом ни являются полноценным транспортным средством. Вдобавок к этому скорость электросамокатов достаточно высока, и ее нужно ограничивать. Предполагается, что на дорогах общего пользования скорость самокатов должна быть ограничена до 5 км/ч, чтобы пользователи самокатов не использовали дороги для скоростного передвижения. В случае, если под самокаты все же выделят отдельные полосы, порог ограничения скорости будет выше.
Ранее сообщалось, что электросамокаты предлагается приравнять к нестационарным торговым объектам — в таком случае их можно будет выносить с участков, на которых самокаты размещены незаконно.