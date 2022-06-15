Омская прокуратура взяла на контроль смертельное ДТП, где чудом выжил ребенок

12 июня в 6:00 на таре Тара – Усть-Ишим произошло ДТП. Водитель автомобиля Honda HR-V выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль ВАЗ.
В результате аварии водитель и пассажир отечественного автомобиля скончались на месте происшествия от полученных травм. 10-летний внук водителя ВАЗа в момент аварии находился на заднем сидении, его госпитализировали с травмами.
Возбуждено уголовное дело за нарушение ПДД при управлении автомобилем, что привело к смерти двух человек. Прокуратура взяла расследование на контроль.