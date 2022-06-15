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Омская прокуратура взяла на контроль смертельное ДТП, где чудом выжил ребенок

Омская прокуратура взяла на контроль смертельное ДТП, где чудом выжил ребенок

15 июня, 14:29
Фото: 1MI
В результате ДТП погибли два человека.

12 июня в 6:00 на таре Тара – Усть-Ишим произошло ДТП. Водитель автомобиля Honda HR-V выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль ВАЗ.

В результате аварии водитель и пассажир отечественного автомобиля скончались на месте происшествия от полученных травм. 10-летний внук водителя ВАЗа в момент аварии находился на заднем сидении, его госпитализировали с травмами.

Возбуждено уголовное дело за нарушение ПДД при управлении автомобилем, что привело к смерти двух человек. Прокуратура взяла расследование на контроль.

#Общество#Новости#Омская область#ДТП#Вероника Жукова
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