«Омички без груди не останутся». Хирург рассказал, стоит ли ждать дефицита имплантов

После того, как поднялась волна сообщений о дефиците импортных имплантов, люди начали беспокоиться не только о том, как поправить себе грудь, но и том, что делать, если она уже стоит. Впрочем, и тут тревожиться не о чем. Да, импланты имеют определенный срок эксплуатации, но это, говорит Александр Титов, не значит, что по его истечению необходимо бежать к врачу.