«Омички без груди не останутся». Хирург рассказал, стоит ли ждать дефицита имплантов

Грудь как инвестиция
В последние несколько месяцев спрос на пластические операции, по словам хирурга Александра Титова, увеличился.
«Сложно сказать, с чем это связано. Может быть с каким-то желанием вложить деньги в собственную внешность. Или же человек хотел-хотел операцию, долго откладывал, а тут из-за мировой обстановки решился быстрее, думая, что дальше может этого и не быть. Падения нет никакого. Кто-то даже инвестирует деньги в грудь. Но пока не за что переживать, омички без груди не останутся», — начал рассказ хирург Александр Титов.
По словам Титова, с импортными материалами в отдельных сегментах есть проблемы, но не в области увеличения молочных желез. Как были в клинике импланты, которыми врач пользовался на протяжении многих лет, так они же и остались.
«Мы сейчас заказываем на маммопластики, мастопексии и у нас те же самые импланты, от тех же поставщиков и производителей, что были и раньше. Но уже, конечно, по другим ценам. Причем подорожало прилично. Может быть не в два раза, но в полтора точно», — делится хирург.
Также Александр Титов подтвердил, что некоторые позиции пропали с рынка, но вероятность их возвращения достаточно велика.
«В целом, как у нас шли операции по увеличению желез, так и в принципе и идут», — пояснил хирург.
США заменит Китай
По словам хирурга, сейчас не приходится делать даже какого-то замещения. А если вдруг американские импланты пропадут с российского рынка, то в любом случае их будет чем заменить, например, китайскими или корейскими. Но пока нет проблем даже с поставками имплантов.
«Звонили поставщикам, заказывали, они говорят, что без проблем, на складе все есть. Но, конечно, по другим ценам», — делится хирург.
А вот на сами операции цены практически не изменились, за исключением тех, где используются импортные материалы.
Истина где-то посередине
После того, как поднялась волна сообщений о дефиците импортных имплантов, люди начали беспокоиться не только о том, как поправить себе грудь, но и том, что делать, если она уже стоит. Впрочем, и тут тревожиться не о чем. Да, импланты имеют определенный срок эксплуатации, но это, говорит Александр Титов, не значит, что по его истечению необходимо бежать к врачу.
«В некоторых случаях действительно нужно менять, но я бы сказал, что зачастую те случаи, когда мы это делаем, продиктованы не банальной необходимостью. Это, скорее, происходит из-за того, что импланты перестают соответствовать изменившимся контурам тела самого пациента», – говорит врач.
Также врач отметил, что за время своей работы видел импланты, которые были удалены намного позже окончания срока эксплуатации, но выглядели вполне нормально.
С ягодицами еще проще
По словам врача, импланты в ягодицы вообще практически не пользуются спросом, к тому же есть и другие способы их увеличить. И даже если вдруг импланты пропадут с рынка, без красивых ягодиц омичи и омички все равно не останутся.
«Есть липофилинг. Пожалуйста, используйте свои собственные ткани для того, чтобы перераспределять объемы. Так скажем «отсюда убрать, туда добавить». Это же вполне реально. Бывает липофилинг и молочной железы. В больших объемах, конечно, не сделаешь, но в определенной мере можно», – отметил Титов.
«Росгрудь» над сердцем
Московский пластический хирург Евгений Добрейкин создал импланты с государственным флагом и камуфляжной расцветкой. Продукт пока не запатентован и не вышел в масштабное производство, однако Добрейкин пояснил, что если будет большой отклик, то технологию можно реализовать в России, а после и по всему миру. Правда, патриотическая грудь стоить будет на 30-40 тысяч дороже обычных.
Однако пластический хирург Александр Титов отметил, что почти все пациенты обращают внимание не на внешний вид импланта, а на текстуру, форму и консистенцию.
«Есть анатомические импланты, а есть круглые, они более мягкие. А анатомические более плотные. В них установлен другой силикон и он имеет сам по себе определенную форму, он ее держит, чтобы ничего никуда не перетекало», — рассказывает хирург.
К тому же на консультациях пациентки «щупают» то, с чем им предстоит жить. А вот внешний вид — самое последнее, о чем думают будущие владелицы красивого бюста.
Миф и реальность
Те, кто как-то хочет изменить свою внешность, конечно, озабочен и вопросом качества. Никому не хочется делать грудь подпольно или же используя импланты с «алиэкспресс». И у людей по-прежнему остались стереотипы, которые уже в нынешней реальности неактуальны.
«Сейчас операции делают так, что даже трудно определить, натуральная грудь или с имплантом. Например, у меня пациентка 10 лет назад сделала операцию, но ее супруг все еще не догадывается о том, что это не ее грудь. Но люди все еще спрашивают, можно ли с имплантами летать на самолете. Это уже из разряда мифов», — смеется врач.
По словам Титова, некоторые себе представляют, что в грудь вводят какой-то «мешочек», заполняют его воздухом.
«В самолет значит села, полетела, мешочек раздулся и лопнул. Но это вообще не так! Все это из разряда мультиков», — говорит Титов.
Из этого всего, по словам хирурга, следует сделать вывод, что повода для паники сейчас точно нет. Дефицита качественных имплантов не предвидится, а новости, которые периодически появляются в социальных сетях и СМИ, на данный момент не более, чем миф.