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Очередное назначение. В одном из департаментов омской мэрии появился новый зам

Очередное назначение. В одном из департаментов омской мэрии появился новый зам

15 июня, 14:29
Фото: пресс-служба администрации Омска

Заместителем директора департамента городского хозяйства назначен Александр Гаврилов

Распоряжение подписал мэр Омска.

У директора департамента городского хозяйства омской мэрии появился новый зам. Им стал Александр Гаврилов. Распоряжение об этом подписал мэр Омска Сергей Шелест.

Новый заместитель директора ДГХ будет заниматься вопросами теплоэнергетики, инженерной инфраструктуры и коммунально-бытового хозяйства Омска.

В администрации Омска Гаврилов работает с 2010 года. До назначения на должность директора ДГХ пять лет работал начальником отдела энергетики, инженерной инфраструктуры и обращений по вопросам теплоснабжения профильного департамента. 

#Новости#Омск#Назначение#Департамент горхозяйства мэрии Омска
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