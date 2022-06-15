Очередное назначение. В одном из департаментов омской мэрии появился новый зам

У директора департамента городского хозяйства омской мэрии появился новый зам. Им стал Александр Гаврилов. Распоряжение об этом подписал мэр Омска Сергей Шелест.
Новый заместитель директора ДГХ будет заниматься вопросами теплоэнергетики, инженерной инфраструктуры и коммунально-бытового хозяйства Омска.
В администрации Омска Гаврилов работает с 2010 года. До назначения на должность директора ДГХ пять лет работал начальником отдела энергетики, инженерной инфраструктуры и обращений по вопросам теплоснабжения профильного департамента.