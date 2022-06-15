Ночь любви ценой свободы. В Омске секс-работницу осудили за кражу денег у клиента

В январе 2022 года девушка приехала к омичу на вызов и увидела, где он достал деньги, чтобы расплатиться за услуги. После бурного вечера омичка дождалась, когда мужчина заснет, и выкрала из тайника 1.3 млн рублей. После этого она ушла из квартиры.