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Ночь любви ценой свободы. В Омске секс-работницу осудили за кражу денег у клиента

Ночь любви ценой свободы. В Омске секс-работницу осудили за кражу денег у клиента

15 июня, 14:53
Фото: 1MI

Омичку отправили в колонию за кражу 1.3 млн рублей у нового знакомого

Девушка приехала к мужчине на вызов.

Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, 21-летнюю омичку признали виновной в краже и отправили в колонию на 2 года и 1 месяц. Девушка присвоила 1.3 млн рублей у мужчины, к которому приехала, чтобы провести ночь.

В январе 2022 года девушка приехала к омичу на вызов и увидела, где он достал деньги, чтобы расплатиться за услуги. После бурного вечера омичка дождалась, когда мужчина заснет, и выкрала из тайника 1.3 млн рублей. После этого она ушла из квартиры.

Омич обнаружил пропажу наутро и заявил об этом в полицию. Спустя некоторое время омичку разыскали, но часть денег она уже успела потратить — купила смарт-часы и дорогостоящий телефон. Оставшиеся 1.1 млн рублей вернули пострадавшему омичу.

Девушка полностью признала вину, но это не освободило ее от наказания. Как выяснилось, в момент кражи она уже была условно осуждена за похожее преступление. В итоге девушку отправили в колонию общего режима, уточнили в прокуратуре.

#Происшествия#Новости#Омская область#Кража#Проститутки#Деньги#Колония#Ольга Акамова
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