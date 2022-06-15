Ночь любви ценой свободы. В Омске секс-работницу осудили за кражу денег у клиента

Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, 21-летнюю омичку признали виновной в краже и отправили в колонию на 2 года и 1 месяц. Девушка присвоила 1.3 млн рублей у мужчины, к которому приехала, чтобы провести ночь.
В январе 2022 года девушка приехала к омичу на вызов и увидела, где он достал деньги, чтобы расплатиться за услуги. После бурного вечера омичка дождалась, когда мужчина заснет, и выкрала из тайника 1.3 млн рублей. После этого она ушла из квартиры.
Омич обнаружил пропажу наутро и заявил об этом в полицию. Спустя некоторое время омичку разыскали, но часть денег она уже успела потратить — купила смарт-часы и дорогостоящий телефон. Оставшиеся 1.1 млн рублей вернули пострадавшему омичу.
Девушка полностью признала вину, но это не освободило ее от наказания. Как выяснилось, в момент кражи она уже была условно осуждена за похожее преступление. В итоге девушку отправили в колонию общего режима, уточнили в прокуратуре.