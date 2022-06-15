Многодетная сирота из Омской области добилась переезда из аварийного жилья

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, жительница Черлакского района Омской области добилась выдачи ей жилья во второй раз. В 2008 году она получила квартиру по договору соцнайма как сирота. Все это время капитальный ремонт в доме не проводился. Им обязан заниматься собственник - муниципалитет. В итоге в декабре 2021 года дом признали аварийным.