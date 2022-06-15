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Многодетная сирота из Омской области добилась переезда из аварийного жилья

Многодетная сирота из Омской области добилась переезда из аварийного жилья

15 июня, 13:39
Фото: 1MI
Женщина жила в квартире по соцнайму.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, жительница Черлакского района Омской области добилась выдачи ей жилья во второй раз. В 2008 году она получила квартиру по договору соцнайма как сирота. Все это время капитальный ремонт в доме не проводился. Им обязан заниматься собственник - муниципалитет. В итоге в декабре 2021 года дом признали аварийным. 

К тому времени омичка успела обзавестись семьей, и жить с тремя детьми в аварийном жилье не могла. Она обратился в прокуратуру, а прокурор обратился в суд с требованием предоставить женщине жилье, которое отвечает всем нормативам. 

Черлакский районный суд удовлетворил требования прокуратуры и обязал предоставить женщине новое жилье с приличном состоянии. Исполнение решения суда стоит на контроле у прокуратуры. 

#Общество#Новости#Омская область#Сирота#Жилье#Прокуратура#Ольга Акамова
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