Михалков заявил о рождении в Донбассе новой России

По его словам, там рождается новая Россия и новая элита. Михалков заявил, что когда эти люди после победы вернутся домой, у них может возникнуть ряд вопросов, и выразил надежду, что найдутся те, кому будет, что им ответить, пишет pravda.ru со ссылкой на RT.