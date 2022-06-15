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Михалков заявил о рождении в Донбассе новой России

Михалков заявил о рождении в Донбассе новой России

15 июня, 21:15
Фото: besogontv.ru
Известный отечественный кинорежиссер Никита Михалков сообщил, что сегодня в Донбассе зарождается новая Россия.

По его словам, там рождается новая Россия и новая элита. Михалков заявил, что когда эти люди после победы вернутся домой, у них может возникнуть ряд вопросов, и выразил надежду, что найдутся те, кому будет, что им ответить, пишет pravda.ru со ссылкой на  RT.

Напомним, ранее стало известно, что успехи ВС РФ в Донбассе способствовали изменению отношения западных стран к ситуации на Украине. И теперь Соединенные Штаты вместе со своими союзниками готовы сделать так, чтобы киевская власть пошла на территориальные уступки ради прекращения конфликта с Москвой.

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