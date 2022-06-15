Михалков заявил о рождении в Донбассе новой России

По его словам, там рождается новая Россия и новая элита. Михалков заявил, что когда эти люди после победы вернутся домой, у них может возникнуть ряд вопросов, и выразил надежду, что найдутся те, кому будет, что им ответить, пишет pravda.ru со ссылкой на RT.
Напомним, ранее стало известно, что успехи ВС РФ в Донбассе способствовали изменению отношения западных стран к ситуации на Украине. И теперь Соединенные Штаты вместе со своими союзниками готовы сделать так, чтобы киевская власть пошла на территориальные уступки ради прекращения конфликта с Москвой.