Марафон выбросов. Омск накрыла жуткая химическая вонь и запах газа

Вчера, 14 июня, в паблике «Проект „Дыши“ Омск» омичи оставили много жалоб на выбросы. Хотя режим неблагоприятных условий наступил только в 22 часа, горожане рассказывали о неприятных запахах еще с 18 часов.
По словам омичей, вонь ощущалась на улицах Дианова, Магистральная, Лицкевича, Красный Путь, Фрунзе, Орджоникидзе, Нефтезаводская, Кирова, 22 Апреля, 28-я Северная, Краснознаменная, Панфилова. Также выбросы чувствовались у «Ермака», в районе Советского парка, на метромосте, возле «Меги» и на проспекте Мира.
В основном горожане жаловались на химическую вонь и запах газа. Местами можно было ощутить запах гари.