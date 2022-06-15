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Марафон выбросов. Омск накрыла жуткая химическая вонь и запах газа

Марафон выбросов. Омск накрыла жуткая химическая вонь и запах газа

15 июня, 09:07
Фото: 1MI

Омичи пожаловались на химическую вонь и запах газа

Жалобы на выбросы появляются который день подряд.

Вчера, 14 июня, в паблике «Проект „Дыши“ Омск» омичи оставили много жалоб на выбросы. Хотя режим неблагоприятных условий наступил только в 22 часа, горожане рассказывали о неприятных запахах еще с 18 часов.

По словам омичей, вонь ощущалась на улицах Дианова, Магистральная, Лицкевича, Красный Путь, Фрунзе, Орджоникидзе, Нефтезаводская, Кирова, 22 Апреля, 28-я Северная, Краснознаменная, Панфилова. Также выбросы чувствовались у «Ермака», в районе Советского парка, на метромосте, возле «Меги» и на проспекте Мира.

В основном горожане жаловались на химическую вонь и запах газа. Местами можно было ощутить запах гари.

#Общество#Новости#Омск#Выбросы#Вероника Жукова
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