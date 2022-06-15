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Лето с перерывами на осень. Июньская погода в Омской области отказалась быть теплой

Лето с перерывами на осень. Июньская погода в Омской области отказалась быть теплой

15 июня, 12:29
Фото: 1MI

В Омской области после резкого похолодания наступит жаркая погода

Данные портала Ventusky.com*.

Сегодняшний день, 16 июня, будет максимально холодным для июня: нем температура поднимется максимум до +20 градусов, а ночью воздух остынет до +14 градусов. Весь день повсеместно будут идти дожди и дуть небольшой, но ощутимый ветер. 

Но уже завтра, 16 июня, погода начнет меняться. Ближе к полудню потеплеет примерно до +23 градусов, и к ночи температура не упадет ниже +18 градусов. Вместе с жарой в регионе будет дождливо, местами даже ожидаются грозы. Ветер будет дуть со скоростью около 6 м/с, других погодных аномалий пока не ожидается.

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Перед выходными в Омскую область окончательно придет лето: температура повсеместно поднимется как минимум до +23 градусов, дождей на большей части региона не ожидается, а ветер будет дуть со скоростью около 7 м/с. 

Аналогичная погода будет держаться на выходных. Утром в субботу потеплеет до +26 градусов, по северо-востоку ожидаются небольшие дожди, а ветер будет дуть не сильнее 5 м/с. 

*прогноз погоды актуален на момент публикации. 

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