Лето с перерывами на осень. Июньская погода в Омской области отказалась быть теплой

Но уже завтра, 16 июня, погода начнет меняться. Ближе к полудню потеплеет примерно до +23 градусов, и к ночи температура не упадет ниже +18 градусов. Вместе с жарой в регионе будет дождливо, местами даже ожидаются грозы. Ветер будет дуть со скоростью около 6 м/с, других погодных аномалий пока не ожидается.