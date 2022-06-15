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Компания IKEA продаст четыре фабрики в России

15 июня, 23:35
Компания IKEA планирует продать собственные четыре фабрики в РФ и приостановить розничный бизнес в государстве. Штат работников компании сократится.

В компании отметили, что за последние несколько месяцев ситуация с бизнес-процессами очень ухудшилась по всему миру. В связи с этим планируется восстановить продажи в скором будущем. В итоге, группа компаний «Интер ИКЕА» и группа компаний «Ингка» решили снизить масштаб бизнеса в РФ. Об этом пишет RT.

Данное решение может повлечь за собой оптимизацию, которая коснется многих работников.

Для того чтобы обеспечить необходимые бизнес-процессы, будет организована продажа продукции для дома, которые находятся на складах для сотрудников и клиентов.

Отмечается, что  «Интер ИКЕА» в стране сократит штата работников на своих производствах. Она начнет искать новых владельцев для четырех фабрик, которые располагаются в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях.

При этом ТЦ «МЕГА» продолжают работать.

Известно, что третьего марта компания IKEA сообщила о том, что приостанавливает свою деятельность в РФ и Белоруссии в связи с событиями на Украине. 

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