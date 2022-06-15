Компания IKEA продаст четыре фабрики в России

В компании отметили, что за последние несколько месяцев ситуация с бизнес-процессами очень ухудшилась по всему миру. В связи с этим планируется восстановить продажи в скором будущем. В итоге, группа компаний «Интер ИКЕА» и группа компаний «Ингка» решили снизить масштаб бизнеса в РФ. Об этом пишет RT.