Компания IKEA продаст четыре фабрики в России

В компании отметили, что за последние несколько месяцев ситуация с бизнес-процессами очень ухудшилась по всему миру. В связи с этим планируется восстановить продажи в скором будущем. В итоге, группа компаний «Интер ИКЕА» и группа компаний «Ингка» решили снизить масштаб бизнеса в РФ. Об этом пишет RT.
Данное решение может повлечь за собой оптимизацию, которая коснется многих работников.
Для того чтобы обеспечить необходимые бизнес-процессы, будет организована продажа продукции для дома, которые находятся на складах для сотрудников и клиентов.
Отмечается, что «Интер ИКЕА» в стране сократит штата работников на своих производствах. Она начнет искать новых владельцев для четырех фабрик, которые располагаются в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях.
При этом ТЦ «МЕГА» продолжают работать.
Известно, что третьего марта компания IKEA сообщила о том, что приостанавливает свою деятельность в РФ и Белоруссии в связи с событиями на Украине.