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Иммунолог Болибок дал рекомендации аллергикам по защите от тополиного пуха

15 июня, 20:06
Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок дал советы аллергикам по защите от тополиного пуха.

По его словам, аллергия возникает только при контакте человека с аллергеном. Поэтому необходимо защитить дыхательные пути и глаза от попадания пуха.

NEWS.ru, цитируя слова иммунолога, сообщает, что дома нужно на окна вешать москитные сетки или марлю, чтобы в помещение не попадала пыльца. На работе нужно сделать то же самое или пользоваться климат-контролем. В нем фильтруется наружный воздух, и пыльца не сможет попасть внутрь.

На улице аллергикам лучше надевать маску и солнцезащитные очки, чтобы частички пыльцы не попадали в глаза, рот и нос.

В период пандемии, эффективным средством от заболевания оказались маски. Пыльца представляет собой крупную частицу по сравнению с вирусом. Она способна застревать в любой тканевой маске и не попадать в дыхательные пути.

При проявлении симптомов аллергии, нужно обратиться к врачу. Он индивидуально подберет лечение, порекомендовал Болибок. Также он отметил, что необходимо пройти аллергологическое обследование и узнать, какой именно аллерген раздражает. Это можно сделать в любое время.

Ранее аллерголог рассказывал об участившихся случаях насморка и кашля, которые могут указывать на симптомы аллергии на пыльцу. Он заявил, что сроки «прихода весны» в страну немного сдвинулись. 

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