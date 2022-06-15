Иммунолог Болибок дал рекомендации аллергикам по защите от тополиного пуха

По его словам, аллергия возникает только при контакте человека с аллергеном. Поэтому необходимо защитить дыхательные пути и глаза от попадания пуха.
NEWS.ru, цитируя слова иммунолога, сообщает, что дома нужно на окна вешать москитные сетки или марлю, чтобы в помещение не попадала пыльца. На работе нужно сделать то же самое или пользоваться климат-контролем. В нем фильтруется наружный воздух, и пыльца не сможет попасть внутрь.
На улице аллергикам лучше надевать маску и солнцезащитные очки, чтобы частички пыльцы не попадали в глаза, рот и нос.
В период пандемии, эффективным средством от заболевания оказались маски. Пыльца представляет собой крупную частицу по сравнению с вирусом. Она способна застревать в любой тканевой маске и не попадать в дыхательные пути.
При проявлении симптомов аллергии, нужно обратиться к врачу. Он индивидуально подберет лечение, порекомендовал Болибок. Также он отметил, что необходимо пройти аллергологическое обследование и узнать, какой именно аллерген раздражает. Это можно сделать в любое время.
Ранее аллерголог рассказывал об участившихся случаях насморка и кашля, которые могут указывать на симптомы аллергии на пыльцу. Он заявил, что сроки «прихода весны» в страну немного сдвинулись.