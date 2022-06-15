Иммунолог Болибок дал рекомендации аллергикам по защите от тополиного пуха

NEWS.ru, цитируя слова иммунолога, сообщает, что дома нужно на окна вешать москитные сетки или марлю, чтобы в помещение не попадала пыльца. На работе нужно сделать то же самое или пользоваться климат-контролем. В нем фильтруется наружный воздух, и пыльца не сможет попасть внутрь.