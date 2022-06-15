«IKEA» покидает Омск. Компания определилась с уходом из России

Половине сотрудников предложат уйти «по соглашению сторон». Платить заработную плату обещают до 31 августа. Также до этого времени будет действовать ДМС. Однако процесс увольнения предполагается начать с 1 июля. Сотрудникам предложат получить по 7-8 окладов отступных вместо процедуры сокращения. Также компания обещает помочь в трудоустройстве на бирже труда.