«IKEA» покидает Омск. Компания определилась с уходом из России

Международная компания по продаже товаров для дома «IKEA» окончательно покидает Россию. Об этом стало известно сегодня на общем собрании работников ИКЕА Индастри Тихвин.
Как сообщает «Профсоюз ИКЕА Тихвин», фабрики мебельного концерна в Тихвине, Вятке и Новгороде планируется продать. Также будут распроданы остатки товаров, при этом магазины бренда уже не откроются.
Половине сотрудников предложат уйти «по соглашению сторон». Платить заработную плату обещают до 31 августа. Также до этого времени будет действовать ДМС. Однако процесс увольнения предполагается начать с 1 июля. Сотрудникам предложат получить по 7-8 окладов отступных вместо процедуры сокращения. Также компания обещает помочь в трудоустройстве на бирже труда.
Пресс-служба компании сообщила о «масштабном сокращении бизнеса в России», что включает в том числе отказ от розничных продаж, сообщают «Новые известия». Четыре фабрики, которые находятся в стране, планируется продать.
«За последние несколько месяцев ситуация с бизнес-процессами и цепочками поставок по всему миру сильно ухудшилась. Ввиду этого мы не видим возможности возобновить продажи в обозримом будущем. Как следствие, Группа компаний Интер ИКЕА и Группа компаний Ингка приняли решение сократить масштаб бизнеса в России. Это трудное решение, но мы верим в то, что оно необходимо», — прокомментировала компания.