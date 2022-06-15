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Гинцбург рассказал о вакцинации детей от коронавируса

Гинцбург рассказал о вакцинации детей от коронавируса

15 июня, 18:21
Фото: piqsels.com
В ходе эксперимента по вакцинации против коронавируса детей от 9 до 11 лет значимых побочных эффектов не выявлено.

У детей в возрасте от 9 до 11 лет, привитых против коронавируса в ходе эксперимента, не выявлено серьезных побочных эффектов. Об этом пишет 360tv.ru, ссылаясь на ТАСС и на заявление руководителя НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александра Гинцбурга. Участие в эксперименте приняли 100 детей.

По словам Александра Гинцбурга, 14 подростков получили 1/10 от взрослой дозы препарата. В ходе эксперимента медики не зафиксировали значимых побочных эффектов. Как отметил Гинцбург, 50 детей из 100 испытуемых получат 1/10 дозы, 50 человек — 1/5 дозы.

15 июня группы независимых экспертов и педиатров-инфекционистов проведут встречу, в рамках которой будет принято решение о выдаче НИЦ им. Гамалеи официального разрешения на проведение вакцинации с использованием 1/10 дозы препарата детей в возрасте от 6 до 9 лет.

О планируемом эксперименте по вакцинации против коронавируса детей от 9 до 11 лет Александр Гинцбург сообщил 9 мая 2022 года. После завершения клинических исследований вакцинировать начнут детей младшего возраста. Соответствующий эксперимент получил одобрение в Минздраве РФ.

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