Гинцбург рассказал о вакцинации детей от коронавируса

У детей в возрасте от 9 до 11 лет, привитых против коронавируса в ходе эксперимента, не выявлено серьезных побочных эффектов. Об этом пишет 360tv.ru, ссылаясь на ТАСС и на заявление руководителя НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александра Гинцбурга. Участие в эксперименте приняли 100 детей.