«Газпромнефть — Каталитические системы» признана лучшим работодателем Омской области

Новый катализаторный завод создаст в Омске более 300 новых рабочих мест. Сейчас уже запустили исследовательский комплекс предприятия, продолжается строительство производственных линий. «Газпромнефть – Каталитические системы» активно набирают сотрудников: в прошлом году на работу приняли более 100 человек. Предприятие набирает специалистов в катализаторной отрасли и операторов технологических установок, а также специалистов в сфере закупок, планирования, маркетинга, логистики. Все сотрудники обеспечены расширенным социальным пакетом, который включает в том числе ДМС, компенсацию трат на питание, детский оздоровительный отдых, обучение.