«Газпромнефть — Каталитические системы» признана лучшим работодателем Омской области

«Газпромнефть – Каталитические системы» – дочернее предприятие "Газпром нефти" - стало одним из лидеров конкурса «Лучший работодатель», проводимого министерством труда и социального развития Омской области. Предприятие стало лучшим в номинации «Создание и сохранение рабочих мест». Конкурсная комиссия отметила количество новых рабочих мест и обеспеченность сотрудников социальными гарантиями.
Новый катализаторный завод создаст в Омске более 300 новых рабочих мест. Сейчас уже запустили исследовательский комплекс предприятия, продолжается строительство производственных линий. «Газпромнефть – Каталитические системы» активно набирают сотрудников: в прошлом году на работу приняли более 100 человек. Предприятие набирает специалистов в катализаторной отрасли и операторов технологических установок, а также специалистов в сфере закупок, планирования, маркетинга, логистики. Все сотрудники обеспечены расширенным социальным пакетом, который включает в том числе ДМС, компенсацию трат на питание, детский оздоровительный отдых, обучение.
«Мы формируем команду высококвалифицированных экспертов и поддерживаем профессиональное развитие сотрудников. Организуем обучение для своих работников на базе крупнейших научных центров и высших учебных заведений, а также на базе корпоративного университета «Газпром нефти». Развитие коллектива – это развитие всего проекта в целом. Многие наши сотрудники – молодые омичи, которые после учебы в вузе пришли к нам на работу на флагманском проекте новой перспективной отрасли», - отметил генеральный директор Газпромнефть – Каталитические системы» Александр Чембулаев.