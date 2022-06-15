Единоросс Алексей Русавский помог жителям Амура решить многолетнюю проблему

В Омске в этом году ведется благоустройство 11 больших общественных пространств и 78 микротерриторий. На эти проекты выделяются существенные средства из федерального, областного и городского бюджетов. Однако помимо этого представители "Единой России" проводят работы на местах, не охваченных такими проектами, за счет собственных средств.
Победитель предварительного голосования Алексей Русавский помогает с решением локальных проблем жителям Центрального округа. Недавно с просьбой помочь к нему обратились жильцы дома 24/1 на улице 21-я Амурская. Долгие годы они соседствовали с территорией, которую облюбовали люди без определенного места жительства. Участок был завален мусором, там собирались нетрезвые компании, жгли костры, шумели.
«Написали обращение Алексею. Не думала, что уже на следующий день мы будем вместе стоять на проблемной территории. Действительно, человек помог решить многолетнюю проблему. Огромная благодарность от всего дома», — прокомментировала жительница дома 24/1 по улице 21-я Амурская Тамара Константиновна.
Русавский помог расчистить этот участок от мусора.
«Приехал, осмотрел лично территорию. Увидел битые стёкла, поломанную мебель, бутылки и прочий мусор. По моей инициативе с привлечением спецтехники и бригады место было очищено от мусора. Теперь приятно посмотреть. Жители микрорайона остались довольны», - рассказывает Алексей Русавский.
Также Русавский помог с уборкой мусора на остановке «Амурский-2». После демонтажа торгового павильона там остался пластик, битый кирпич, доски, гвозди и прочий строительный мусор. Жители забили тревогу, так как строительная свалка не только портит вид территории, но и представляет серьезную опасность для пешеходов, особенно ночью.
«Услышав о проблеме. Не стал обращаться в контролирующие органы и искать виновных, направил технику и людей для ликвидации „несанкционированной свалки“. Меня родители приучили к порядку. Этот порядок буду помогать наводить в нашем округе. Завалы мусора убрали, территорию очистили. Жители микрорайона остались довольны, а это для меня лучшая награда», — отметил победитель предварительного голосования по № 20 округу Алексей Русавский.