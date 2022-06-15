Единоросс Алексей Русавский помог жителям Амура решить многолетнюю проблему

В Омске в этом году ведется благоустройство 11 больших общественных пространств и 78 микротерриторий. На эти проекты выделяются существенные средства из федерального, областного и городского бюджетов. Однако помимо этого представители "Единой России" проводят работы на местах, не охваченных такими проектами, за счет собственных средств.