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Директор омского предприятия заработала на несуществующей сотруднице

Директор омского предприятия заработала на несуществующей сотруднице

15 июня, 11:58
Фото: 1MI
Она сделала вид, что трудоустроила работника-инвалида.

В Омской области утвердили обвинение по уголовному делу в отношении бывшего директора унитарного предприятия «Коммунальники». Его подозревают в мошенничестве с использованием служебного положения.

Следователи выяснили, что в 2017-2018 годах обвиняемая решила получить выплаты, которые получали работодатели за трудоустройство некоторых категорий граждан. Женщина предоставила поддельные документы в Центр занятости населения, в которых говорилось, что предприятие якобы трудоустроило работника-инвалида.

Благодаря фиктивным документам Центр занятости перевел предприятию 57 тыс рублей, которые директор использовала на свои нужды. Во время следствия обвиняемая погасила причиненный ущерб. Уголовное дело передали в суд.

#Общество#Новости#Омская область#Мошенничество#Прокуратура Омской области#Вероника Жукова
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