Директор омского предприятия заработала на несуществующей сотруднице

Следователи выяснили, что в 2017-2018 годах обвиняемая решила получить выплаты, которые получали работодатели за трудоустройство некоторых категорий граждан. Женщина предоставила поддельные документы в Центр занятости населения, в которых говорилось, что предприятие якобы трудоустроило работника-инвалида.