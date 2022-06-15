Директор омского предприятия заработала на несуществующей сотруднице

В Омской области утвердили обвинение по уголовному делу в отношении бывшего директора унитарного предприятия «Коммунальники». Его подозревают в мошенничестве с использованием служебного положения.
Следователи выяснили, что в 2017-2018 годах обвиняемая решила получить выплаты, которые получали работодатели за трудоустройство некоторых категорий граждан. Женщина предоставила поддельные документы в Центр занятости населения, в которых говорилось, что предприятие якобы трудоустроило работника-инвалида.
Благодаря фиктивным документам Центр занятости перевел предприятию 57 тыс рублей, которые директор использовала на свои нужды. Во время следствия обвиняемая погасила причиненный ущерб. Уголовное дело передали в суд.