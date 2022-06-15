Будущих инженеров познакомили с проектами экологичного производства Омского НПЗ

Участникам экскурсии показали комплекс глубокой переработки нефти, благодаря которому глубина переработки увеличится почти до 100%. Также школьники побывали на площадке строительства инновационного комплекса очистных сооружений «Биосфера». Это крупнейший природоохранный проект региона, который способен довести эффективность водоочистки до 99,9% и тем самым сократить общее воздействие производства на окружающую среду. Интерес у будущих инженеров вызвала солнечная станция ОНПЗ — пилотный проект «зеленой» энергетики в регионе. Административные здания предприятия снабжаются экологически чистой энергией с 2019 года.