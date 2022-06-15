Будущих инженеров познакомили с проектами экологичного производства Омского НПЗ

Более 30 школьников со всего региона — победители и призеры всероссийских олимпиад по физике и информатике — побывали с экскурсией на Омском НПЗ. Ребята посетили предприятие в рамках смены для одаренных детей Института развития образования Омской области. Их познакомили с проектами экологической модернизации производства.
Омский НПЗ регулярно проводит учебные экскурсии — это важный элемент образовательных проектов по подготовке будущих нефтяников. В сфере развития талантов и создания условий для самореализации молодежи в регионе предприятие на постоянной основе сотрудничает с министерством образования Омской области.
«Задача современного образования заключается в том, чтобы дать ученикам возможность проявить свои способности. Омский НПЗ обладает уникальным опытом реализации проектов по раскрытию талантов и развитию личных компетенций у школьников и студентов. Системный подход позволяет предприятию работать на перспективу в вопросе подготовки кадров для омской промышленности», — сказала министр образования Омской области Татьяна Дернова.
Участникам экскурсии показали комплекс глубокой переработки нефти, благодаря которому глубина переработки увеличится почти до 100%. Также школьники побывали на площадке строительства инновационного комплекса очистных сооружений «Биосфера». Это крупнейший природоохранный проект региона, который способен довести эффективность водоочистки до 99,9% и тем самым сократить общее воздействие производства на окружающую среду. Интерес у будущих инженеров вызвала солнечная станция ОНПЗ — пилотный проект «зеленой» энергетики в регионе. Административные здания предприятия снабжаются экологически чистой энергией с 2019 года.
«Омский НПЗ всегда помогает на пути к успеху одаренной молодежи. Они — будущее нашей страны, кому-то из них предстоит стать частью большой команды нашего предприятия. Мы заинтересованы в том, чтобы к нам приходили сотрудники с творческим потенциалом, ориентированные на инновации и развитие технологий. Для этого предприятие на протяжении многих лет ведет масштабную профориентационную работу и помогает молодым людям более осознанно подходить к выбору будущего профессионального пути», — отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.
Отметим, Омский НПЗ системно поддерживает школы, колледжи и вузы региона. Предприятие модернизировало учебные классы физики и химии в партнерских школах, организовало секции по робототехнике и исследовательской деятельности. Более 700 омских старшеклассников каждый год проходят серию профориентационных тренингов «Карьерный навигатор». Этот проект ОНПЗ знакомит школьников с профессиями нефтяной отрасли.