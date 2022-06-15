Базовый омский перевозчик Red Wings отложил перелеты по 11 направлениям

Руководитель филиала базовой авиакомпании Red Wings Виктор Титарев в интервью изданию «Омскинформ» рассказал, почему в расписании авиакомпании осталось всего три направления из омского аэропорта.
Напомним, ранее было заявлено, что из Омска предполагается запустить большое количество рейсов по 14 направлениям. Однако к настоящему времени в расписании Red Wings осталось всего три авиамаршрута — в Екатеринбург, Казань и Минеральные воды. Такая ситуация сложилась в связи с тем, что воздушные суда Red Wings не подлежат аресту за рубежом. Поэтому сейчас перевозчик принял решение сосредоточиться на перелетах за рубеж. Что касается межрегиональных маршрутов — здесь пришлось расставить приоритеты.
«По сути, Red Wings сейчас выполняет государственную задачу, помогает сохранять связность России с внешним миром. Мы должны обеспечить россиянам возможность вылета за рубеж. У нас открыто много международных направлений, в том числе и из регионов.э. В Омске же мы только начинаем летать, по большинству заявленных направлений еще не накатан трафик, а количество воздушных судов ограничено», — сказал он.
При этом Титарев отметил, что в мае был выполнен 41 рейс по шести направлениям. В июне планируется 32 перелета. Что касается новых направлений из Омска, директор филиала затруднился ответить, когда они появятся. Летать в Казахстан Red Wings в ближайшее время не планирует, между тем рейсы в Среднюю Азию обсуждаются.
«Мы отстаем от графика развития маршрутной сети, предусмотренного соглашением с правительством Омской области. Мы заранее проинформировали область и аэропорт об этом».
Также представитель перевозчика заверил, что Red Wings не собирается уходить из Омска. По его словам, в России сейчас достаточное количество воздушных судов, чтобы выполнять внутренние перевозки по привычным тарифам. В части международных направлений картина иная — спрос превышает предложение. Поэтому омичи сейчас летают в Турцию за 50 тысяч в один конец. Повышение цен на внутренних направлениях эксперт объяснил инфляцией.
«Сейчас мы видим стабилизацию на внутреннем рынке спроса и предложения. А раньше был избыток предложения. Сейчас это правильные цены. Проблем на внутренних направлениях нет. Если вы позаботитесь о билете за 1–2 месяца, вы купите его по нормальной цене».
В плане дальнейшего повышения цен на билеты Титарев предположил, что до осени они останутся на сегодняшнем уровне. Зимой будет падение спроса и пересмотр расписания.
Также он упомянул отмененные рейсы в закрытые южные аэропорты. Деньги пассажирам должны возвращать в соответствии с условиями публичного договора. Для этого правительство РФ выпустило специальное постановление, по которому авиакомпаниям возместят стоимость билетов за отмененные рейсы в закрытые южные аэропорты. На эти цели предусмотрено 19,5 млрд рублей для всех перевозчиков.