Базовый омский перевозчик Red Wings отложил перелеты по 11 направлениям

Напомним, ранее было заявлено, что из Омска предполагается запустить большое количество рейсов по 14 направлениям. Однако к настоящему времени в расписании Red Wings осталось всего три авиамаршрута — в Екатеринбург, Казань и Минеральные воды. Такая ситуация сложилась в связи с тем, что воздушные суда Red Wings не подлежат аресту за рубежом. Поэтому сейчас перевозчик принял решение сосредоточиться на перелетах за рубеж. Что касается межрегиональных маршрутов — здесь пришлось расставить приоритеты.