«20 главных событий России за 20 лет»: Каким стал Сочи после Олимпиады

Так лыжно-биатлонный комплекс «Лаура», санная трасса и батутный комплекс «Русские горки» стали основой для подготовки российских спортсменов и местом проведения международных соревнований.

Тренировочные ледовые арены заняли юные спортсмены из образовательного центра «Сириус», который был создан рядом с Олимпийским парком.



В арене «Айсберг» теперь проходят соревнования по фигурному катанию, керлингу, конькобежному спорту, а так же тренируется сборная России, работают детские секции.

«Адлер-Арене» стала центром тенниса и гимнастики. А на большой ледовой арене играет хоккейный клуб «Сочи».

Стадион «Фишт» в 2018 году принял матчи чемпионата мира по футболу и стал домашней ареной клуба «Сочи».

Ежегодно на олимпийских объектах проходят около 500 различных спортивных, развлекательных, научных и других мероприятий.

После игр Сочи с обновленной инфраструктурой и выросшим турпотоком взял курс на уход от сезонности. Зимой, которая раньше считалась «мертвым» временем, когда жизнь в приморском городе замирает, в Сочи так же людно и интересно, как и летом. Во многом этому способствует загрузка различными мероприятиями олимпийских объектов. Горнолыжный курорт Красная Поляна забит под завязку. В межсезонье Сочи принимает зрителей на знаковые мероприятия, такие как Формула-1, «Новая волна», «Кинотавр» и многие другие.