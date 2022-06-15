«20 главных событий РФ за 20 лет»: Россия обновила советский рекорд по вводу жилья

В 2021 году в России введено 92,6 млн квадратных метров жилья. Это самый большой объем ввода за всю историю, начиная со времен СССР. Из общего объема ввода многоквартирные дома составили 43,5 млн квадратных метров, а индивидуальные жилые дома – 49,1 млн квадратных метров. Такой объем ввода жилья позволил улучшить жилищные условия 4,2 миллионам семей или почти 10 миллионам жителей России. Строительная отрасль движется к целевому показателю 120 млн квадратных метров в год. В 2005 году в России строилось только 43,6 млн квадратных метра жилья.



Немаловажный показатель – это качество жилья. За 20 лет развития отрасли принципиально изменился подход. Практически ушла в прошлое точечная застройка, бездумное размещение многоэтажек. Все чаще девелоперы предлагают покупателям продуманные и осмысленные проекты: дворы без машин, отельные парковки, заранее спроектированные проезды, зеленые зоны, вовремя сданная социальная инфраструктура.

В 90-е строительная сфера начинала с полного хаоса, когда застройщики ни за что не отвечали. Тогда появлялись недострои и обманутые дольщики. Со временем отрасль пришла к жесткому контролю со стороны государства и полной защите покупателей квартир. Теперь застройщики не могут получить деньги клиента, пока не сдадут дом.

Еще один результат многолетнего развития – это показатели ипотечного кредитования. Последние 10 лет у людей появился инструмент, благодаря которому они могут не ждать, когда накопят на жилье, а купить его прямо сейчас, выплачивая посильный процент. В 2018 году суммарный объем выданной ипотеки достиг исторического максимума – более 3 трлн рублей.