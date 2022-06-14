Власти ФРГ выделят компании Gazprom Germania до 10 млрд евро

Корреспонденты Pravda.Ru пишут об этом со ссылкой на экспертов авторитетного информагентства Bloomberg. Аналитики утверждают, что немецкая власть намерена спасти бывшее подразделение газовой монополии России. Кредит в сумме от пяти до 10 миллиардов евро планирует выдать Gazprom Germania банковская организация KfW Group.