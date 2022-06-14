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Власти ФРГ выделят компании Gazprom Germania до 10 млрд евро

14 июня, 15:34
Правительство Германии может выделить до 10 миллиардов евро ранее принадлежавшей российскому концерну "Газпром" компании Gazprom Germania.

Корреспонденты Pravda.Ru пишут об этом со ссылкой на экспертов авторитетного информагентства Bloomberg. Аналитики утверждают, что немецкая власть намерена спасти бывшее подразделение газовой монополии России. Кредит в сумме от пяти до 10 миллиардов евро планирует выдать Gazprom Germania банковская организация KfW Group.

Финансовая поддержка может поступить уже на текущей неделе, отмечают эксперты. Ожидается, что положение энергетической компании в итоге стабилизируется.

Напомним, деятельность Gazprom Germania контролирует в настоящее время отраслевой немецкий регулятор. Российская сторона ранее объявила об ограничении поставок природного газа компании.

 

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