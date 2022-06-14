В СПЧ посчитали необходимым отрегулировать блогерскую деятельность в РФ

Деятельность блогеров в России нуждается в регулировании, считает ответственный секретарь Совета по правам человека при президенте РФ Александр Точенов. Об этом пишет 360tv.ru, ссылаясь на РИА «Новости». По мнению Точенова, регулирование должно быть аккуратным для того, чтобы контроль не приобрел форму цензуры.
Как отметил ответственный секретарь СПЧ, люди должны «отвечать за свои действия и слова», даже если они написаны в социальных сетях. Кроме того, подчеркнул Александр Точенов, цензуры не должно быть, однако нужно соблюсти ряд норм, в частности этических. В качестве примера Точенов привел то, как работают сегодня СМИ.
Чиновник напомнил, что кроме публичных блоков есть еще и частные блоги, и их авторы — люди, не известные широким слоям населения. Именно в этих блогах, считает Точенов, появляется немало материалов «на грани закона», а также преступающих закон.
Регулирование деятельности блогеров, по мнению Точенова, должно быть, однако, он отмечает, важно не переусердствовать. «Свобода слова есть свобода слова» — напомнил чиновник, подчеркнув, что за слова все-таки нужно отвечать.
Точенов отметил, что в России сегодня, несмотря на блокировку ряда соцсетей, по-прежнему есть большое количество площадок для развития деятельности блогеров.