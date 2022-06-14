В СПЧ посчитали необходимым отрегулировать блогерскую деятельность в РФ

Как отметил ответственный секретарь СПЧ, люди должны «отвечать за свои действия и слова», даже если они написаны в социальных сетях. Кроме того, подчеркнул Александр Точенов, цензуры не должно быть, однако нужно соблюсти ряд норм, в частности этических. В качестве примера Точенов привел то, как работают сегодня СМИ.