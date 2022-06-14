В Омской области завели уголовное дело по факту ДТП, где пострадала 6-летняя девочка

Прокуратура Крутинского района взяла на контроль расследование крупного ДТП, в котором пострадали 6 человек, в том числе двое маленьких детей.
Авария произошла неподалеку от р. п. Крутинка. Водитель автомобиля «Волга» выезжал со второстепенной дороги и не пропустил движущийся по трассе «HYUNDAI CRETA».
В результате столкновения пострадали 6 человек. Среди них двое несовершеннолетних детей. Травмы 6-летней девочки, которая находилась в автомобиле «HYUNDAI», врачи оценивают как тяжкий вред здоровью.
Следственный комитет начал уголовное дело по статье нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.