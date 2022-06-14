В Омской области усилят охоту на медведей после обнаружения опасных следов

После того, как омичи в соцсетях рассказали о появлении медвежьих следов на севере региона, в Управлении по охране животного мира задумались о новых послаблениях для охотников. На место для установления степени угрозы населению направились инспекторы ведомства, материалы проверки передадут в региональное минприроды.
После этого будет обсуждаться вопрос увеличения числа квот и лимитов на отстрел медведей. Отмечается, что в некоторых районах Омской области разрешения на отстрел животных остаются невостребованными, и потому у охотников больше шансов его получить.
В минприроды Омской области отметили, что медведей в регионе достаточно много, некоторые живут в лесах в непосредственной близости к Омску. За последние пять лет не случилось ни одного нападения медведя на человека. В ведомстве подчеркнули, что отстрел медведей практически не влияет на их численность, но серьезно усиливает их страх перед человеком.