В Омской области усилят охоту на медведей после обнаружения опасных следов

В минприроды Омской области отметили, что медведей в регионе достаточно много, некоторые живут в лесах в непосредственной близости к Омску. За последние пять лет не случилось ни одного нападения медведя на человека. В ведомстве подчеркнули, что отстрел медведей практически не влияет на их численность, но серьезно усиливает их страх перед человеком.