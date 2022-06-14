Город55
ГлавноеВсе новости
В Омской области усилят охоту на медведей после обнаружения опасных следов

В Омской области усилят охоту на медведей после обнаружения опасных следов

14 июня, 15:20
Фото: 1MI

В Омской области планируют активнее отстреливать медведей

Животные стали подходить к населенным пунктам.

После того, как омичи в соцсетях рассказали о появлении медвежьих следов на севере региона, в Управлении по охране животного мира задумались о новых послаблениях для охотников. На место для установления степени угрозы населению направились инспекторы ведомства, материалы проверки передадут в региональное минприроды.

После этого будет обсуждаться вопрос увеличения числа квот и лимитов на отстрел медведей. Отмечается, что в некоторых районах Омской области разрешения на отстрел животных остаются невостребованными, и потому у охотников больше шансов его получить.

В минприроды Омской области отметили, что медведей в регионе достаточно много, некоторые живут в лесах в непосредственной близости к Омску. За последние пять лет не случилось ни одного нападения медведя на человека. В ведомстве подчеркнули, что отстрел медведей практически не влияет на их численность, но серьезно усиливает их страх перед человеком.

минприроды Омской области
#Общество#Новости#Омская область#Медведи#Охота#Оъотники#Отстрел#Ольга Акамова
Подпишитесь
«Это противоестественно». Истфак ОмГУ хотят объединить с теологией и физкультурой
Вчера, 16:28
В омском воздухе нашли 10-кратное превышение вещества, вызывающего поражение легких
Вчера, 20:49
Попавшийся на взятке адвокату омский экс-полицейский все-таки получил реальный срок
Ранее приговор был отменен, а дело возвращено на дорасследование.
Вчера, 17:43
Стало известно, как пройдет распродажа в ИКЕА в Омске
Магазин больше не откроется в офлайн-формате.
Вчера, 12:56
Обвиненный в домогательствах к школьнице омский педагог преподавал робототехнику
Вчера, 14:42
В Омске на заседании оперштаба пересмотрят коронавирусные ограничения
В повестке оперштаба эпидемиологическая ситуация по заболеваемости.
Вчера, 19:18