В Омской области детскую площадку обнесли забором и закрыли на замок

В Нововаршавке местным жителям закрыли доступ на детскую площадку. Ситуацией заинтересовалась прокуратура.
Ведомство нашло нарушения при реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Выяснилось, что на объекте не работала система видеонаблюдения, а детскую и спортивную площадки огородили металлическим забором.
Прокуратура обратилась в суд с требованием устранить нарушения. Администрация Нововаршавки указывала на то, что с помощью забора объект защищают от порчи имущества и возможного травматизма.
Суд удовлетворил исковые требования, однако ответчик подал апелляцию. Судебная коллегия по административным делам Омского областного суда оставила судебное решение без изменения, а апелляцию – без удовлетворения.