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В Омской области детскую площадку обнесли забором и закрыли на замок

В Омской области детскую площадку обнесли забором и закрыли на замок

14 июня, 12:36
Фото: 1MI

Площадка для детей в омской Нововаршавке стала доступна через суд

Администрация Нововаршавки закрыла доступ к детской и спортивной площадкам.

В Нововаршавке местным жителям закрыли доступ на детскую площадку. Ситуацией заинтересовалась прокуратура. 

Ведомство нашло нарушения при реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Выяснилось, что на объекте не работала система видеонаблюдения, а детскую и спортивную площадки огородили металлическим забором.

Прокуратура обратилась в суд с требованием устранить нарушения. Администрация Нововаршавки указывала на то, что с помощью забора объект защищают от порчи имущества и возможного травматизма.

Суд удовлетворил исковые требования, однако ответчик подал апелляцию. Судебная коллегия по административным делам Омского областного суда оставила судебное решение без изменения, а апелляцию – без удовлетворения.

#Общество#Новости#Омская область#Прокуратура Омской области#Детская площадка#Вероника Жукова
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