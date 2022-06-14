В Омске уже неделю ищут парня в сине-красных кроссовках

Вчера, 13 июня, в омских пабликах поисковиков опубликовали ориентировку на 26-летнего Сергея Смирнова. Сообщается, что он пропал 8 июня. В этот день молодой человек вышел из дома, расположенного на Иртышской набережной, назад он не вернулся. Его местонахождение неизвестно.
Рост Сергея составляет около 170 см, у него нормальное телосложение, темно-русые волосы и зеленые глаза. На момент пропажи на нем была черная куртка, черная толстовка, черные спортивные штаны, а также сине-красные кроссовки. С собой у него был рюкзак с изображением зеленого листа.
Сообщить информацию о Сергее нужно по телефонам 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10 или 02.