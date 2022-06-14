В АО «Омск РТС» напомнили, что с завтрашнего дня, 15 июня, почти в тысяче домов в Омске отключат горячую воду. Ее не будет у абонентов ТЭЦ-2 И ТЭЦ-5 в Ленинском и Октябрьском округах. Включат горячую воду здесь только 28 июня.
Речь идет о домах на бульваре Победы, части проспекта Маркса, Спортивном проезде, улицы Богдана Хмельницкого, Масленникова, Декабристов и ряде других улиц. Полный список адресов, где не будет воды, можно узнать в списке ниже.
Отметим, что сейчас без воды остались абоненты ТЭЦ-3 в Советском округе и части Левобережья. Воды здесь не будет до 20 июня.
Отметим, что отключение связано с профилактикой на водопроводе, чтобы исключить аварии в холодное время года.