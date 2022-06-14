В АО «Омск РТС» напомнили, что с завтрашнего дня, 15 июня, почти в тысяче домов в Омске отключат горячую воду. Ее не будет у абонентов ТЭЦ-2 И ТЭЦ-5 в Ленинском и Октябрьском округах. Включат горячую воду здесь только 28 июня.