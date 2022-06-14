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В Омске перед жарой тысячу домов отключат от горячей воды

В Омске перед жарой тысячу домов отключат от горячей воды

14 июня, 13:19
Фото: 1MI
Плановое отключение водоснабжения.

В АО «Омск РТС» напомнили, что с завтрашнего дня, 15 июня, почти в тысяче домов в Омске отключат горячую воду. Ее не будет у абонентов  ТЭЦ-2 И ТЭЦ-5 в Ленинском и Октябрьском округах. Включат горячую воду здесь только 28 июня.

Речь идет о домах на бульваре Победы, части проспекта Маркса, Спортивном проезде, улицы Богдана Хмельницкого, Масленникова, Декабристов и ряде других улиц. Полный список адресов, где не будет воды, можно узнать в списке ниже.

Отключение воды с 15 по 28 июня

Отметим, что сейчас без воды остались абоненты ТЭЦ-3 в Советском округе и части Левобережья. Воды здесь не будет до 20 июня.

Отметим, что отключение связано с профилактикой на водопроводе, чтобы исключить аварии в холодное время года.

#Город#Новости#Омская область#Вода#Отключение воды#Горячая вода#Ольга Акамова
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